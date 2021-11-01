Центри зайнятості працюватимуть по-новому: що зміниться для безробітних українців

Що зміниться у роботі центрів зайнятості? / Фото: Колаж: Сьогодні
Кабінет міністрів запроваджує в Україні нову модель надання клієнтоорієнтованих послуг центрами зайнятості.
Про це йдеться у відповідній постанові уряду, повідомляє Міністерство економіки.
Нова модель роботи передбачає запровадження кардинально нових технологій та методів, зокрема:
- надання послуг вже при першому візиті до центру зайнятості;
- забезпечення обміну даними з органами влади, яке дозволяє клієнтам подавати якомога менше документів;
- запроваджуються інститути кар’єрного радника та спеціалізованого кар'єрного радника з питань інклюзивного працевлаштування. Такі нововведення підвищують адресність послуг та розширити спектр взаємодії з безробітними людьми;
- також запроваджується посада консультанта роботодавця, який надаватиме пакет персоналізованих послуг для забезпечення індивідуального підбору кандидатів на вакансії;
- цифровізація послуг у центрі зайнятості, а саме – запровадження електронних сервісів подання звітності, вакансій, резюме, забезпечення роботи Електронного кабінету роботодавця та кабінету безробітного в режимі реального часу;
Безробіття в Україні
Раніше ми писали, що в Україні зросла кількість працевлаштованих громадян у віці від 15 до 70 і тепер становить 15,8 млн осіб.
Згідно зі статистикою, в Україні залишилось 1,6 млн громадян без роботи.
"Сьогодні" також писали, що деяким українцям у Чехії готові платити до 150 тис. грн на місяць.