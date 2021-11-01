Центры занятости будут работать по-новому: что изменится для безработных украинцев

Что изменится в работе центров занятости? / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров внедряет в Украине новую модель предоставления клиентоориентированных услуг центрами занятости.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, сообщает Министерство экономики.

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Новая модель работы предполагает внедрение кардинально новых технологий и методов, в том числе:

предоставление услуг уже при первом визите в центр занятости;

обеспечение обмена данными с органами власти, позволяющее клиентам подавать как можно меньше документов;

внедряются институты карьерного советника и специализированного карьерного советника по вопросам инклюзивного трудоустройства. Такие нововведения повышают адресность услуг и расширяют спектр взаимодействия с безработными людьми;

также вводится должность консультанта работодателя, предоставляющего пакет персонализированных услуг для обеспечения индивидуального подбора кандидатов на вакансии;

цифровизация услуг в центре занятости, а именно – внедрение электронных сервисов представления отчетности, вакансий, резюме, обеспечения работы Электронного кабинета работодателя и кабинета безработного в режиме реального времени;

Безработица в Украине

Раньше мы писали, что в Украине выросло количество трудоустроенных граждан в возрасте от 15 до 70 и теперь составляет 15,8 млн человек.

Согласно статистике, в Украине осталось 1,6 млн. граждан без работы.

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"Сегодня" также писали, что некоторым украинцам в Чехии готовы платить до 150 тыс. грн на месяц.