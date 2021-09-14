Ціна на газ в Європі досягла максимуму

Газ в Європі знову рекордно подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Ціна газу на європейському ринку перевищила 800 доларів за тисячу кубометрів, побивши черговий рекорд.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

Як змінювалася ціна газу протягом року, дані: ICE

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З чим пов'язаний такий ріст ціни

Як кажуть експерти, причинами зростання стали: погані погодні умови, стабільні скорочення поставок зрідженого газу з 2020 року і зниження запасів у газових сховищах нижче рівня 2019-2020 років.

Ще минулого тижня вартість газу на ф'ючерсному ринку Європи перевищила рекордні 700 доларів за тисячу кубометрів. А в серпні ціна на газ для Європи встановила рекорд за три з половиною роки – з початку березня 2018 го.

Агентство Fitch Ratings прогнозує подальше зростання цін на природний газ на 2021-2022 роки в Європі.

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