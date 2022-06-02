Ціна мрії – за скільки можна купити готовий бізнес в Україні

В Україні активно продають готовий бізнес / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Іноді життя змушує кардинально змінити свою сферу діяльності або місце проживання, а через доводиться продавати навіть власний бізнес. Для інших це є шансом не починати з нуля, а отримати вже розкручене підприємство.

"Сьогодні" промоніторили спеціальний портал OLX і дізнались, скільки коштує готовий бізнес в Україні.

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Отже, пропозицій на майданчику чимало, продають бізнес у різних містах, наприклад Києві, Білій Церкві, Тернополі, Львові, Вінниці, Бучі, Хмельницькому та в маленьких містечках.

Є також пропозиції обміну, наприклад на рухоме чи нерухоме майно можна обміняти сервісний центр з ремонту техніки в Києві.

Найдешевші пропозиції

Усього за 2,7 тис. доларів (80 тис. грн) можна придбати цех з лазерними верстатами на Львівщині, а якщо докласти 8 тис. грн, то вам по кишені розкручений інтернет-магазин.

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У причинах продажу людина вказала, що виїжджає за кордон і не зможе ним займатися.

Ще дешевше за це пропонують стати власником франшизи готового інтернет-магазину одягу.

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Найдешевша пропозиція, яку більш-менш можна назвати бізнесом, – це перевізний автомат для виготовлення цукрової вати за 9,5 тис. грн, хоча це радше обладнання, без клієнтської бази та напрацьованого іміджу.

Бізнес від 100 тис. грн

Тут можна дозволити собі більше і купити цілий заклад, наприклад кав’ярню у Хмельницькому за 135 тис. грн.

"У вартість входить кавомашина, шейкер, холодильник, ноутбук, меблі, та всі залишки на момент продажу. На літній терасі всі меблі залишаються також", – підкреслює продавець.

У Тернополі за 118 тис. грн можна придбати готовий бізнес за доглядом за автомобілем, оскільки його власник теж виїжджає за кордон.

У Києві теж можна придбати кав’ярню до 200 тис. грн – за 170 тис. грн. Щоправда на околиці міста і радше це перевізний МАФ.

Від у невеликих містах за ці гроші продають справді великі об’єкти або дуже специфічні, наприклад, медичну лабораторію.

Якщо йдеться про виробничі підприємства чи великі готельні комплекси, то ціна йде за 10 мільйонів гривень і навіть набагато більше.

"Сьогодні" раніше писали, як малим підприємцям отримати 20 тис. грн допомоги, і розповідали, який бізнес досі не пішов із Росії.