Цена мечты – за сколько можно купить готовый бизнес в Украине

В Украине активно продают готовый бизнес / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Иногда жизнь заставляет кардинально изменить свою сферу деятельности или место жительства, а из-за этого приходится продавать даже собственный бизнес. Для других это шанс не начинать с нуля, а получить уже раскрученное предприятие.

"Сегодня" промониторили специальный портал OLX и узнали, сколько стоит готовый бизнес в Украине.

Реклама

Итак, предложений на площадке не мало, продают бизнес в разных городах, например Киеве, Белой Церкви, Тернополе, Львове, Виннице, Буче, Хмельницком и в маленьких городках.

Есть также предложения обмена, например на движимое или недвижимое имущество можно поменять сервисный центр по ремонту техники в Киеве.

Самые дешевые предложения

Всего за 2,7 тыс. долларов (80 тыс. грн) можно приобрести цех с лазерными станками на Львовщине, а если доложить 8 тыс. грн, то вам по карману раскрученный интернет магазин.

Реклама

В причинах продажи человек указал, что уезжает за границу и не сможет им заниматься.

Еще дешевле этого предлагают стать владельцем франшизы готового интернет-магазина одежды.

Реклама

Самое дешевое предложение, которое более или менее можно назвать бизнесом – это перевозочный автомат для изготовления сахарной ваты. за 9,5 тыс. грн, хотя это скорее оборудование, без клиентской базы и наработанного имиджа.

Бизнес от 100 тыс. грн.

Здесь можно позволить себе больше и купить целое заведение, например кофейню в Хмельницком за 135 тысяч гривен.

"В стоимость входит кофемашина, шейкер, холодильник, ноутбук, мебель и все остатки на момент продажи. На летней террасе вся мебель остается также", – подчеркивает продавец.

В Тернополе за 118 тыс. грн можно приобрести готовый бизнес по уходу за автомобилем, поскольку его владелец тоже уезжает за границу.

В Киеве тоже можно приобрести кофейню до 200 тыс. грн – за 170 тыс. грн. Правда, на окраине города и скорее это перевозной МАФ.

В небольших городах за эти деньги продают действительно большие объекты или очень специфические, например, медицинскую лабораторию.

Если речь идет о производственных предприятиях или крупных гостиничных комплексах, то цена уходит за 10 миллионов гривен и даже гораздо больше.

"Сегодня" ранее писали, как малым предпринимателям получить 20 тыс. грн помощи и рассказывали, какой бизнес до сих пор не ушел из России.