Ціна газу в Європі перевищила рекордну за два місяці відмітку

Ціна на газ побила свій жовтневий рекорд / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Січневі фьючерси на газ перевищили позначку в 1600 доларів за тисячу кубометрів. Ціна газу знову побила свій історичничний рекорд.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах станом на 17.29 зросла до 1602 доларів за 1 тисячу кубічних метрів (€137 за 1 МВт•год).

/ Фото: скріншот

Запуск "Північного потоку—2" затягується

Російський газопровід "Північний потік – 2" точно не буде запущено у найближчі пів року, оскільки німецький регулятор не ухвалить рішення про сертифікацію в першій половині 2022 року.

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За словами економіста Олексія Куща, "Північний потік – 2" давно став своєрідним консенсусом між основними геополітичними гравцями, такими як Європа, Росія та США. Усі події, що відбуваються навколо, аналітик вважає тактичними іграми перед запуском трубопроводу.

Наприклад, для нової очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка є представником партії "зелених", важливо артикулювати свою політику перед своїми виборцями.

А політика цієї партії полягає в тому, щоб здійснити так званий "зелений перехід" та повністю відмовитися від російського газу відповідно, і від "Північного потоку – 2".

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Раніше ми писали, що обсяг прокачування газу через Україну російською компанією "Газпром" у 2021 році суттєво зменшився.

А також дізнавалися, чи припинить Росія поставки газу через Україну вже цієї зими.