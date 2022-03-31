На нас чекають нові умови: як в Україні будуватимуть житло після війни

Війна може змінити вимоги до побудови житлових будинків / Фото: Колаж: Сьогодні, КГГА

З початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України лише у Харкові було зруйновано 1300 житлових багатоповерхових будинків внаслідок обстрілів агресора. Після таких руйнувань у містах доведеться чимало відбудовувати. Водночас це шанс зробити нове житло більш безпечним.

"Сьогодні" розказує, які вже є пропозиції щодо нового проєктування будинків.

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Будувати можна за прикладом Ізраїлю

Тепер в Україні є можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Таку думку у Facebook висловив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. У приклад нового способу будівництва він привів Ізраїль.

"Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій", – зазначив Кубраков.

Частину норм, які вимагають сьогодні, варто прибрати

Засновник девелоперської компанії KAN Development Ігор Ніконов в інтерв'ю НВ також заявив, що нове житло потрібно будувати за іншими стандартами. Із тих норм, які зараз існують, варто прибрати щонайменше половину. Наприклад, вимоги щодо потрапляння до квартири сонячного світла не актуальні сьогодні.

"Потрібно обов'язково створювати бомбосховища. Підземний поверх з двома виходами та місцями, де можна постелити матраци. Такі приміщення мають бути або в самій будівлі, або поруч із нею. Наявність у житлових будинках бомбосховищ має бути прописана у Державних будівельних нормах", – наголосив Ніконов.

Він додав, що в країні достатньо потужностей для будівництва традиційним способом. Однак може не вистачити підприємств для інших способів роботи, коли всі приготування робляться на заводі, а на майданчиках іде монтаж.

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Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);

квартира;

інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

А щоб подати заявку, треба:

зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";

заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Ми також розповідали, що держава розробляє ще один варіант – надання житлової площі. Детально про це читайте у нашому матеріалі.

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Також "Сьогодні" писали про те, де в Україні стрімко дешевшає оренда житла, та скільки коштує оренда будинку на Закарпатті.