Платитимемо більше: які продукти в Україні дорожчатимуть найближчим часом

Деякі продукти в Україні ще зростуть в ціні / Фото: REUTERS/Arnd Wiegmann, Колаж: Сьогодні

Воєнний стан в Україні вплинув на все, і звісно на ціни на різні товари. Незначне подорожчання помітили в українських супермаркетах на певну групу продуктів. А от дещо помітно зросло в ціні.

Які саме продукти дорожчають? І що подорожчає ще більше? Про це УНІАН розповіли в мережі супермаркетів AIWA.

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Вартість продуктів харчування постійно коливається

На ціни на продукти впливають різні чинники, пов'язані із війною в Україні. Найменше дорожчають ті товари, які виробляються у відносно спокійних регіонах нашої держави. Також мінімально дорожчає те, що постачають супермаркетам із місцевих, найближчих до нього районів.

"До прикладу, у "яблуневій столиці" країни — Вінниці є притомні запаси цукру та яблук. Тому вартість першого в нас майже не змінюється, а яблука подорожчали лише на 50 копійок за останній час (з моменту війни на 1,50 гривні). У цілому спостерігається помірне зростання цін на місцеві товари — до 5 відсотків", — йдеться у повідомленні.

Дорожчає те, що завозиться із далеких чи небезпечних регіонів

Вартість на товари, які завозяться в супермаркети із далеких від них регіонів, або ж тих, у яких ведуться бойові дії, зростає чи не щодня. Часом показник зростання сягає 20%.

"Популярний "Ролтон" вироблявся в Білій Церкві, а після закриття підприємства через бойові дії, шлях цих макаронних виробів подовжився таким чином: вони їдуть до нас із Румунії через посередництво імпортерів Молдови. Логічно, що ціну неможливо утримати на попередньому рівні", — йдеться у повідомленні.

Вартість продуктів залежить і від таких чинників:

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вартість пального;

умов логістики;

ризиків перевезення товарів, які постачальники і виробники наперед враховують у ціні.

На скільки змінилися ціни на продукти протягом березня

Раніше ми розповідали, що станом на 23 березня порівняно з лютим місяцем ціни в середньому зросли на 2,04%.

Наприклад, середня ціна на гречку у найбільших супермаркетах країни склала 57,60 грн. У лютому середньомісячна ціна була 50,48 грн. Ціна на олію рафіновану Олейну змінилася не так сильно. Якщо у лютому середня ціна була 56,83 грн за 850 мл, то у березні – 57,10 грн.

А от борошно навпаки, подешевшало. За кілограм у лютому в середньому потрібно було віддати 22,50 грн. У березні – 21,80 грн.

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Детальніше про те, які зміни відбулися з цінами у березні, читайте в нашому матеріалі.

Також "Сьогодні" писали про те, скільки коштують продукти в Італії та Німеччині та що відбувається з цінами в тимчасово окупованому Криму.