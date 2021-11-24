Більше платитимемо? В Україні перерахують тариф на доставлення газу

Тариф може залишитися на колишньому рівні, якщо влада прийме таке політичне рішення / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 січня проведуть перерахунок вартості транспортування газу. Тариф залежатиме від вартості газу в облгазах та від обсягів споживання.

Проєкти перегляду цін розмістили на сайтах облгазів для обговорення.

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Як розраховують абонплату за газ?

Українцям часто приходять дві різні платіжки за газ. У першій відображається, скільки газу витратили за минулий місяць, а в другій – фіксовані дані за 12 місяців.

Але з 1 січня облгази проведуть перерахунок абонплати за формулою: кількість газу, яку використали з жовтня 2020-го по жовтень 2022-го, поділити на 12 та помножити на тариф.

Підвищення торкнеться саме цього тарифу та відобразиться у платіжках українців. Його затверджує не НАК "Нафтогаз України", а Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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У комісії підтвердили, що можливий перегляд цін, але тариф не досягне захмарних чисел. Облгази вже подали свої пропозиції щодо вартості транспортування газу, але всі ці розрахунки перевірять експерти, і лише після цього нову вартість зможуть затвердити.

Кому знизять тариф?

Якщо домоволодіння із жовтня минулого року та до жовтня поточного витратило менше газу, ніж на рік раніше, то для них у новому році знизять тариф за доставлення. Але це можливо лише в разі, якщо тариф не підвищиться.

Експерти впевнені, що для українців навряд чи залишать тариф на колишньому рівні. Адже для доставлення використовують технічний газ, а його ціна останнім часом значно збільшилася.

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Також у облгазів великі витрати на ремонт мереж, амортизацію, виплату зарплат тощо.

Але незважаючи на це, тариф може залишитися на колишньому рівні, якщо влада ухвалить таке політичне рішення. Як запровадили раніше річні тарифи на газ.

Завищені цифри у платіжках

У жовтні деякі українці отримали платіжки зі значно завищеними цінами на газ. Про це повідомив журналіст Володимир Миленко. Він розповів, що його тещі, яка живе в передмісті, прийшла квитанція з боргом близько 2 тисяч гривень. Зважаючи на все, така сума виникла через перерахунок.

Тепер у платіжках додатково вказуватиметься спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-годину.

Раніше ми писали, що у "Нафтогазі" розповіли, чи очікувати українцям підвищення абонплати за газ, а також скільки доведеться платити за комунальні послуги в листопаді.