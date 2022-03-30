Booking вводить 100% знижки для українців – де шукати безкоштовне житло

В яких країнах біженцям надають житло - список / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Популярний сервіс оренди житла Booking пропонує українським біженцям пільгові тарифи зі знижкою 50% або навіть 100% без урахування податків та зборів.

Про це компанія повідомляє на своєму сайті.

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Запропоновані варіанти житла знаходяться у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.

Забронювати варіант можна за два-три дні до дати заїзду або навіть у той же день. Booking не отримає доходу від цих угод, а всі комісії скасовано.

Зазначається, що у безкоштовних обмеженнях буде вказано кінцеву ціну 0,01 євро через технічні обмеження.

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"Ми та наші партнери з розміщення не маємо наміру стягувати з вас цю суму. Однак у деяких випадках, можливо, вам доведеться сплатити збори, що не залежать від нас, такі як міський податок і туристичний збір", – попереджають Booking.

Хто може користуватися тарифами?

Пільгові тарифи доступні лише тим людям, які залишили Україну і тому господарі можуть перевірити документи.

Для підтвердження підійде паперовий паспорт, ID-картка або будь-який інший документ, який підтверджує, що ви дійсно мешкаєте в Україні.

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Іноді для бронювання знадобиться кредитна карта, проте всі списані з неї кошти будуть повернуті в повному обсязі.

Пільгові варіанти на сайті виглядають так:

Оренда житла у Польщі

Високим попитом серед українських біженців має житло у прикордонних районах Польщі, оскільки вона найближча до нашої країни і оренда там дешевша, ніж у великих містах.

Наприклад, у Підкарпатському воєводстві в місті Ясло найдешевша однокімнатна квартира коштує 650 злотих (4477 грн) на місяць, плюс оплата комунальних послуг.

За 800 злотих (5510 грн) можна зняти вже двокімнатну квартиру в Лежайську, трикімнатну у місті Ропчиці та однокімнатну у Коросному.

"Сьогодні" також писали, скільки коштуватиме оренда паркомісця у Польщі та розповідали, за скільки намагаються здати житло у зруйнований Ірпінь.