"Велике будівництво" виходить на новий рівень: Зеленський оголосив про створення національної авіакомпанії

Ukrainian National Airlines з'являться у рамках президентської програми "Велике будівництво" / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення національного авіаперевізника Ukrainian National Airlines. Це відбудеться в рамках програми "Велике будівництво" та за участю європейської авіабудівної компанії Airbus.

Про це він заявив на форумі "Велике будівництво: авіація та туризм".

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"Дуже символічно: Українські національні авіалінії – UNA. Як наша держава: з великою історією, але завжди енергійна, юна та об'єднана", – зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна готова івестувати у повітряний флот, залучати світові компанії до авіабудівництва та співпрацювати з українськими виробниками. Для країни цей проєкт важливий не тільки для збільшення прибутку та пасажтропотоку, але й для формування іміджу та престижу країни.

"У рамках цієї програми ("Велике будівництво" – ред.) ми робимо новий крок, потужний крок, про який говорили. Від обіцянок переходимо до практичної реалізації – це наш національний авіаперевізник. Його створення буде розпочато офіційно вже сьогодні", – заявив президент.

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Крім того, французькі консультанти провели дослідження ринку та підтвердили економічну доцільність створення нацперевізника.

Європейська Airbus приєднається до створення

"Я переконаний, що рішення уряду України про запуск нового українського авіаперевізника в цей час є правильним. Тому що ми всі зараз переживаємо період пандемії та сподіваємося, що після його завершення зможемо відновити авіатрафік та авіасполучення. І ми бачимо в Україні... великий потенціал для створення нового авіаперевізника", – заявив віце-президент Airbus у Європі та Центральній Азії Кімон Сотіропулос.

Він заявив, що компанія бачить великий потенціал в Україні і вважає хорошим рішенням, що українська влада вирішила створити Ukrainian National Airlines.

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"Оскільки, починаючи створювати національного перевізника з нуля, ви відразу зможете інвестувати в найкращі технології, у кращий флот, який залишатиме менший вуглецевий слід, споживатиме менше палива, а отже, буде найкращим для довкілля", – зазначив Сотіропулос.

Нові внутрішні рейси

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines днями запустила запустила перші рейси із Запоріжжя до Києва та з Києва до Львова.

Авіакомпанія виконує рейси:

Київ – Львів, з 22 листопада, щоденно;

Київ – Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;

Харків – Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" повідомляє про найактуальніші регулярні маршрути протягом осені. З міжнародного аеропорту "Бориспіль" пасажири можуть відлетіти до Львова чи Одеси.

Нагадаємо, що українська авіакомпанія МАУ влаштувала розпродаж авіаквитків на десятки напрямків із нагоди свого 29-річчя. Найдешевші міжнародні квитки – у Вільнюс.