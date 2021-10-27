"Більшовик" пустили з молотка. За скільки продали завод

У аукціоні приватизації перемогла компанія "Дженерал комерс" / Фото: Колаж: Сьогодні
Фонд держмайна 27 жовтня продав АТ "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик") за 1,42 млрд грн.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Telegram.
"Велика приватизація" стартувала. Держава отримає від продажу київського заводу "Більшовик" майже 2 млрд грн. Ціна продажу на аукціоні – 1,43 млрд грн і ще приблизно 400 млн грн інвестор виплатить за податковими боргами", – написав Шмигаль.
У аукціоні приватизації перемогла компанія "Дженерал комерс". Вона погодилася купити завод за 1,42 млрд грн. Стартова ціна була – 1,389 млрд грн.
У Фонді держмайна заявили, що покупець має право перенести виробничі потужності заводу на його філію у Жашкові (Черкаська область).
Що відомо про покупця?
Компанія зареєстрована у 2018 році у Києві, її статутний капітал становить 4 тисячі грн. Вона займається неспеціалізованою оптовою торгівлею. "Дженерал Комерс" пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького та Андрія Іванова.
Засновники – Володимир Долгополов, АТ "ЗНВКІФ "Ларам Систем" та "АБ Пілар Холдінгз Лімітед" (Кіпр). Директор – Ігор Хижняк.
Тепер "Дженерал комерс" має 10 днів на підписання договору, а також 30 днів для сплати суми та отримання схвалення Антимонопольного комітету. Після цього 100% акцій перейдуть на рахунок покупця.
Велика приватизація
У 2021 році в Україні виставлять на аукціони сім великих державних об'єктів. Це стало можливим після того, як в країні розблокували велику приватизацію, яку до цього зупиняли на час карантину. У список підприємств "на продаж" увійшли:
- "Перший київський машинобудівний завод" ("Більшовик");
- "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК);
- НПЗ;
- обленерго.
Нагадаємо, на 31 серпня 2021 року було призначено аукціон із приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК), яка повинна стати першим об'єктом великої приватизації. У торгах очікувалася участь українських та іноземних інвесторів.