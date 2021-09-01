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Стартовая цена 1,39 млрд грн. "Большевик" уйдет с молотка

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
1 сентября, 20:44
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В ближайшие дни назначат дату приватизационного аукциона бывшего киевского машиностроительного завода "Большевик"
Приватизационный аукцион по "Большевику" может состояться уже в сентябре
Приватизационный аукцион по "Большевику" может состояться уже в сентябре / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабинет министров утвердил условия выставления на приватизационный аукцион АО "Первый киевский машиностроительный завод " (ПКМЗ) – бывший завод "Большевик". Cтартовой ценой определили 1,39 млрд гривен.

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Об этом сообщил в Facebook глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"1 сентября 2021 года начинается новый этап в истории этого необычного объекта – завода "Большевик". Сегодня Кабинет Министров Украины принял условия его приватизации", – написал он.

Сенниченко уточнил, что после сегодняшнего решения Кабмина осталось найти вместе с представителем Big-4, KPMG Украина, инвесторов для этого актива.

"Стартовая цена предприятия – 1,39 млрд грн. Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим значительно большую цифру", – уверен он.

По словам Сенниченко, уже традиционно для украинской приватизации последних лет, предполагаются четкие и справедливые социальные и экономические гарантии. Дату аукциона комиссия определит в ближайшие дни.

Большая приватизация

В 2021 году в Украине выставят на аукционы семь крупных государственных объектов. Это стало возможным после того, как в стране разблокировали большую приватизацию, которую до этого останавливали на время карантина. В список предприятий "на продажу" вошли:

  • "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик");
  • "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК);
  • НПЗ;
  • облэнерго.
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Напомним, на 31 августа 2021 года был назначен аукцион по приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГХК), которая должна стать первым объектом большой приватизации. В торгах ожидалось участие украинских и иностранных инвесторов.

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