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Україна продасть унікальне гірничо-хімічне підприємство вже цього літа

22 червня 2021 14:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Фонд державного майна оголосив дату приватизації ОГХК. Стартова ціна перевищує 3,5 млрд гривень

ОГКХ продадуть вже в серпні

ОГКХ продадуть вже в серпні / Фото: Pixabay, ОГХК

Аукціон з приватизації Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року. Це підприємство стане першим об'єктом великої приватизації. Воно є одним з найбільших видобувачів титанових і цирконієвих руд у світі. Очікується, що в торгах візьмуть участь як українські, так і іноземні інвестори.

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Про це повідомив голова Фонду держмайна України (ФДМУ) Дмитро Сенніченко.

Він нагадав, що стартова ціна ОГХК становитиме 3,7 млрд грн. Таку ціну сформували за підсумками комплексного аудиту і повної оцінки матеріально-технічного забезпечення підприємства.

"Забезпечено також зростання прибутку компанії в 6 разів – з 100 млн в 2019-иу до 600 млн грн в 2020 році. Розкрито потенційним інвесторам інформацію про сировинні запаси компанії. Вперше в історії України знято гриф ДСК. Така комплексна робота привела, зокрема, до збільшення пропозиції за стартову ціну з 2,1 до 3,7 млрд грн", – додав Сенніченко.

Як відомо, кілька років тому очікувалося, що першим об'єктом великої приватизації стане Одеський припортовий завод (ОПЗ). Але через судові проблеми на ОПЗ цього так і не відбулося.

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Нагадаємо, велика приватизація стала можливою після того, як президент Володимир Зеленський підписав скасування мораторію на її проведення. Тепер великі об'єкти держвласності в Україні будуть виставляти на аукціони навіть під час карантину.

Про що ще говорять в Україні та світі 22 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":

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