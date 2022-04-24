Болгарія змінила умови для біженців – що це означає для українців

Для біженців посилили правила у Болгарії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, які рятуються від війни в країнах Євросоюзу, отримують за кордоном певні пільги та права. Нещодавно Польща дозволила нашим співвітчизникам не обмінювати посвідчення водія в країні до кінця 2022 року. А тепер нові правила для українців з'явились у Болгарії.

Про це йдеться в рішенні Ради міністрів Болгарії.

Реклама

Так, з червня 2022 року українські біженці, які не мають грошей, щоб сплатити номер у готелі, які не змогли знайти роботу, житимуть у державних, муніципальних закладах, найімовірніше, в гуртожитках та на базах. Багатьом нашим співгромадянам доведеться шукати житло самостійно.

Болгарська влада перевіряє муніципальні та державні бази, покинуті будівлі для розміщення там біженців з України. На сьогодні вже знайдено та забезпечено для розміщення біженців 15 тис. місць.

Зазначимо, що до червня українські біженці в Болгарії можуть безкоштовно жити у місцевих 3 та 4-зіркових готелях з триразовим харчуванням. За попередніми оцінками, у Болгарії знаходяться близько 84 тисяч громадян України.

Реклама

Виплати переселенцям скоротять

Раніше стало відомо, що українська влада відмовить у виплаті фінансової допомоги через війну деяким українцям. Йдеться про тих вимушених переселенців, які вже повернулися до України після виїзду за кордон.

"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так ось, таким людям виплати припинятимуться з травня", – розповіла голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Також ми писали, в яких країнах змінилися правила для біженців, і які ціни на житло встановили поляки у районах, розташованих поблизу кордонів з Україною.