Бізнес на дефіциті: водіям більше не доведеться стояти в довжелезних чергах за бензином

Українські підприємці знаходять нові схеми заробітку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Винахідливі українці, шукаючи нові способи заробітку, вирішили заробити на ситуації з дефіцитом пального. Так, тепер вони готові відстояти в черзі на автозаправну станцію за певну суму.

Відповідне оголошення опубліковано на OLX.

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За годину просять 200 грн, якщо більше, то 130 грн.

"Ціна за годину 200 грн, якщо більше ніж 1,5 години все рахується по 130. Думаю, якщо доведеться реально довго стояти, можна домовитися за більш демократичну ціну в районі 100 грн", – йдеться в оголошенні.

Автор публікації зазначає, що витрати на бензин відшкодовуються окремо.

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Коли зникне дефіцит палива?

Експерти та учасники ринку по-різному оцінюють перспективи подолання паливного дефіциту в Україні.

Так, директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, обнадіює, що бензин на заправках у вільному продажу з'явиться до кінця травня Але є й менш оптимістичні прогнози.

Наприклад, засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит палива протримається як мінімум більшу частину літа. За його словами, Україна не має спеціальних вагонів, для перевезення палива, а щоб отримати такі цистери від Європи – потрібно пройти процедуру, яка займе 2-3 місяці.

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"Звідси і термін вирішення питання силами бензовозів. Якщо запрацюють порти або знайдуться сміливці завозити" тисячі тонн на нафтобази "залізкою", то цілком імовірно може щось змінитися на краще швидше", – резюмує Дмитро Леушкін.

Нагадаємо, що Уряд дав добро автозаправним станціям на підвищення цін на бензин та дизельне паливо.

Ми також розповідали, як в Україні постараються уникнути дефіциту пального.