Бизнес на дефиците: водителям больше не придется стоять в длиннющих очередях за бензином

Украинские предприниматели находят новые схемы заработка / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Находчивые украинцы, ища новые способы увеличения дохода, решили заработать на ситуации с дефицитом горючего. Так, теперь они готовы отстоять в очереди на автозаправочную станцию за определенную сумму.

Соответствующее объявление опубликовано на OLX.

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За час просят 200 грн, если больше, то 130 грн.

"Цена за час 200 грн, если больше 1,5 часов все считается по 130. Думаю, если придется реально долго стоять, можно договориться по более демократичной цене в районе 100 грн", — говорится в объявлении.

Автор публикации отмечает, что расходы на бензин возмещаются отдельно.

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Когда исчезнет дефицит топлива?

Эксперты и участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления топливного дефицита в Украине.

Так, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, обнадеживает, что бензин на заправках в свободной продаже появится до конца мая. Но есть и менее оптимистичные прогнозы.

Например, основатель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит топлива продержится как миниум большую часть лета. По его словам, у Украины нету специальных вагонов, для перевозки топлива, а чтобы получить такие цистеры от Европы – нужно пройти процедуру, которая займет 2-3 месяца.

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"Отсюда и срок решения вопроса силами бензовозов. Если заработают порты или найдутся смельчаки завозить тысячи тонн на нефтебазы "железкой", то вполне вероятно может что-то измениться в лучшую сторону быстрее", – резюмирует Дмитрий Леушкин.

Напомним, что правительство дало добро автозаправочным станциям на повышение цен на бензин и дизельное топливо.

Мы также рассказывали, как в Украине постараются избежать дефицита топлива.