Біткоїн коштує рівно нуль. Автор "Чорного лебедя" кардинально змінив думку про криптовалюту

Ніколас Талеб переконався, що криптовалюта не змогла стати надійною страховкою від інфляції та державного регулювання

Нассім Ніколас Талеб / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Mohd Zakir/Hindustan Times via Getty Images

Реальна вартість біткоїна дорівнює нулю. Головна криптовалюта так і не змогла стати "валютою без уряду", страховкою від інфляції або гаванню для безпечних інвестицій. Головна причина цього – біткоїн, на відміну від золота та інших дорогоцінних металів, вимагає постійної уваги, щоб мати ціну.

Про це заявив у своєму дослідженні "Біткоїн, валюти і крихкість" автор "Чорного лебедя ", колишній трейдер і ризик-менеджер Ніколас Талеб, пише CNBC.

"Історії фінансів відомо мало активів, які були б крихкішими за біткоїн... Вартість біткоїна - рівно нуль" , – вважає Талеб.

Він нагадав, що в 2020 році біткоїн впав нижче за ринок акцій і відновився лише після потужного вливання ліквідності. На думку Талеба, це доводить, що криптовалюта не може використовуватися для хеджування системного ризику. Крім того, біткоїн протягом свого існування показував дуже високу волатильність – до 60-100%.

Отже Талеб кардинально змінив свою думку про криптовалюту за останні роки. Раніше він говорив, що біткоїн може стати страховкою від державного контролю над грошима.

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Нагадаємо, влітку-2021 головна криптовалюта втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80%. Станом на ранок 19 липня біткоїн торгується на рівні 31,8 тис. доларів.

Курс біткоїна 19 липня

Тим часом українці все більше захоплюються біткоїн. Нещодавно наші співгромадяни вперше випередили росіян за обсягом угод. А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":