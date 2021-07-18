Українці підсіли на біткоїн – вперше випередили росіян за обсягом угод

Україна фігурує вже в багатьох світових криптовалютних рейтингах і виявилася лідером з торгової активності в Європі

/ Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Незважаючи на високу волатильність біткоїна, обсяг криптовалютних угод українських користувачів зріс удвічі за другий квартал 2021 року, за даними біржі Huobi Global. Загальний приріст за півроку склав 153%. Це перший раз, коли Україна випередила Росію за торговим оборотом криптовалют, ставши лідером за темпами росту торговельної активності в СНД і Європі.

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При цьому аналітичне агентство Chainalysis випустило звіт про прибутки, отримані від продажу біткоїна в 2020 році, згідно з яким трейдери з України перебувають в десятці лідерів разом з трейдерами з США, Китаю, Японії, Великою Британією та низкою інших країн. Україна ділить дев'яте місце разом з Південною Кореєю та Нідерландами з сукупним прибутком в 400 млн доларів, отриманим біткоїн-інвесторами минулого року.

У Huobi Global зазначили, що такі цифри все ж не дозволяють оцінити реальні темпи зростання торгівлі криптовалютою в конкретній країні, а також поведінкові фактори трейдерів. Для цього потрібно проаналізувати динамічні дані – торговельні обсяги, кількість нових користувачів, середній розмір угоди.

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Після такого аналізу виявилося, що Україна – абсолютний лідер зі зростанню обсягу криптовалютних транзакцій за останній квартал – плюс 109%, за останні півроку темп приросту склав 153%. При цьому серед країн-лідерів за загальним обсягом біткоїн-транзакцій Сингапур, Кайманові Острови, Британські Віргінські Острови та Швейцарія показали негативну динаміку зростання з показниками 22%, 13%, 13% і 55%, в той час як в Ізраїлі, який зайняв п'яте місце в рейтингу, обсяг BTC транзакцій виріс на 24%.

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Вперше за весь час Україна випередила Росію за обсягом укладених угод в парі з біткоїном, а також середнього розміру угоди. Український користувач в середньому витрачає близько 3194 доларів на покупку криптовалюти, в той час як в Росії ця цифра становить 1330 доларів.

За останній час популяризація цифрових грошей в країні досягла небувалих темпів. Україна фігурує у багатьох звітах з криптовалютними метриками за останні півроку.

"Кількість активних користувачів з України приблизно вдвічі менша, ніж з Росії. З огляду на більшу кількість людей, які проживають на території Російської Федерації, це наочно показує що населення України більш залучено у світ криптовалют, а українські трейдери заробляють більше ніж трейдери з інших країн СНД. Зіставляючи населення і кількість користувачів, ми бачимо що Україна не тільки номер один в СНД, але і в Європі, поступаючись тільки криптопросунутим Нідерландам, де проживає 17 млн людей" , – вважає Альфан Госус, регіональний директор Huobi Global в Росії, Україні та Туреччині.

Нагадаємо, влітку-2021 головна криптовалюта втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних 60 тис. доларів до 32-34 тис. Доларів. Нещодавно біткоїну передрекли обвал ще на 80% .

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А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":