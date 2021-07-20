Біткоїн обвалився нижче психологічної риски: в чому причина

Слідом за головною криптовалютою подешевшали і основні альткоїни. Аналітики не виключать, що падіння продовжиться

Біткоіни різко подешевшав / Фото: Dado Ruvic/Reuters

Новий виток обвалу курсу біткоїна не зупинився – ціна криптовалюти опустилася нижче психологічної позначки в 30 тис. доларів. Як свідчать дані CoinDesk, це мінімум з кінця червня, тоді падіння було дуже короткочасним. Тепер обвал стався після великого розпродажу на світових фондових ринках. У понеділок індекс Dow Jones Industrial Average пережив найгірший день з жовтня минулого року, пише CNBC.

Вранці 20 липня біткоїн торгувався по 29,74 тис. доларів, падіння ціни склало 6,52%. Загальна вартість ринкової капіталізації біткоїна обвалилася до 557,9 млрд доларів. Тобто падіння капіталізації за добу склало більше 20 млрд доларів.

Курс біткоїна 20 липня

Зниження вартості біткоїна потягнуло за собою й інші криптовалюти. Так, Ethereim впав на 8%, а XRP – майже на 10%.

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Падіння біткоїна нижче 30 тис. доларів може бути початком руху курсу до позначки між 22 тис. Іі24 тис. доларів, вважає керівник відділу розвитку бізнесу криптовалютної біржі Luno Віджай Айяр. Схожої думки дотримується голова відділу торгівлі Crypto Finance AG Патрік Хойссер.

"Я очікую сильного падіння до 22 тис. доларів", – сказав Хойссер.

Як повідомлялося, влітку-2021 головна криптовалюта вже втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоїна передрекли обвал ще на 80% .

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":