Биткоин рухнул ниже психологической черты: в чем причина

Вслед за главной криптовалютой подешевели и основные альткоины. Аналитики не исключат, что падение продолжится

Биткоин резко подешевел / Фото: Dado Ruvic/Reuters

Новый виток обвала курса биткоина не остановился – цена криптовалюты опустилась ниже психологической отметки в 30 тыс. долларов. Как свидетельствуют данные CoinDesk, это минимум с конца июня, но тогда падение было очень кратковременным. Теперь обвал произошел после большой распродажи на мировых фондовых рынках. В понедельник индекс Dow Jones Industrial Average пережил худший день с октября прошлого года, пишет CNBC.

Утром 20 июля биткоин торговался по 29,74 тыс. долларов, падение цены составило 6,52%. Общая стоимость рыночной капитализации биткоина обвалилась до 557,9 млрд долларов. То есть падение капитализации за сутки составило более 20 млрд долларов.

Курс биткоина 20 июля

Снижение стоимости биткоина потянуло за собой и другие криптовалюты. Так, Ethereim упал на 8%, а XRP – почти на 10%.

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Падение биткоина ниже 30 тыс. долларов может быть началом движения курса к отметке между 22 тыс. и 24 тыс. долларов., считает руководитель отдела развития бизнеса криптовалютной биржи Luno Виджай Айяр. Похожего мнения придерживается глава отдела торговли Crypto Finance AG Патрик Хойссер.

"Я ожидаю сильного падения к 22 тыс. долларов", - сказал Хойссер.

Как сообщалось, летом-2021 главная криптовалюта уже потеряла около половины цены, снизившись с рекордных почти 65 тыс. долларов, которые фиксировались в апреле. Недавно биткоину предрекли обвал еще на 80%.

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