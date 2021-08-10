Біткоїн пробив вгору психологічну позначку. І це ще не кінець ралі

Биткоїн дорожчає / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, Cesc Maymo/Getty Images

Курс біткоїна закріпився на максимальних позначках з травня-2021. Головна криптовалюта торгується вище за психологічну позначку в 45 тис. доларів, на локальному піку біткоїн досягав 46 тис. доларів за монету.

Вранці 10 серпня біткоїн продають по 45,3 тис. доларів – це максимум з середини травня. Ринкова капіталізація криптовалюти теж зростає і вже перевищила 850 млрд доларів, свідчать дані CoinDesk.

Як змінився курс біткоїна / Фото: CoinDesk

Криптовалютний ринок останнього тижня пожвавився і відновив зростання після 50%-вої просадки, яка сталася на початку літа.

Однією з основних причин стала робота Сенату США над поправками закону про оподаткування криптовалют. Поки деталей немає, але джерела американських ЗМІ повідомляють, що все не буде так погано, як очікувалося раніше.

Зростання не зупиниться

Експерти, опитані Bloomberg, вважають, що найближчим часом біткоїн зросте до 50 тис. доларів і продовжить зростання. Наразі видимих причин для падіння немає, а значить, весь ринок продовжить зростати.

Питання тільки в тому, як далеко зайдуть інвестори і чи зможе біткоїн досягти показника в 100 тис. доларів, зазначають експерти.

З оптимістичними прогнозами згоден і головний стратег з криптовалют TomiEx Анжей Ковальчук. Він зазначив в коментарі сайту "Сьогодні", що на тижні з 9 по 15 серпня, якщо не трапиться форс-мажорів, динаміка цін на основні криптовалюти збережеться висхідною.

"Впевненість криптомайнерів у своїй діяльності та в ефективності активів цієї індустрії зростає... У медійному просторі цільові рівні зростання флагманів знову почали підвищувати. І ми знову чуємо прогнози зростання Bitcoin до рівня 60-70 тис. доларів за монету, а Ethereum чекають на рівні в 5 тис. доларів за монету", – сказав Ковальчук.

Нагадаємо:

на початку літа-2021 біткоїн втратив близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні;

нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але ситуація, очевидно, змінилася;

після того, як компанія Amazon спростувала чутки про підтримку головної криптовалюти і створення власної цифрової монети, ціна біткоїна обвалилася, а потім безпричинно пішла вгору.

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