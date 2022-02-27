Без пенсій ніхто не залишиться: як отримати виплату в умовах воєнного часу

Кабмін подбав про виплату пенсій усім українцям / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У зв'язку з запровадженням в Україні військового стану пенсії та іншу допомогу дозволили отримувати за допомогою грошових переказів.

Про це йдеться у відповідній ухвалі Кабінету міністрів.

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Зазначається, що якщо люди не в змозі з якихось причин отримати гроші за місцем проживання (поштою) або немає можливості відправити їх на вказаний рахунок, то виплата пенсій та допомог буде здійснюватись грошовим переказом.

"Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв'яжуться з одержувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання у цих умовах", – йдеться у документі.

Це означає, що самим українцям нікуди не треба йти та звертатися.

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Як працює банківська система?

У зв'язку з запровадженням в Україні військового стану через варварський напад Росії вранці 24 лютого Нацбанк ухвалив рішення призупинити роботу валютного ринку України та зафіксувати офіційний курс долара на 24 лютого.

Також обмежується зняття готівки з рахунку клієнта обсягом 100 000 грн на день.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що ресурсів у НБУ достатньо і банківська система продовжує роботу.

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"Сьогодні" також писали, що буде з грошима українців у банках, і розповідали, скільки НБУ перерахував до держбюджету на допомогу армії.