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Повышение могут сорвать? Ждать ли украинцам индексации пенсий на фоне агрессии РФ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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22 февраля, 06:22
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Рассказываем, ждать ли украинским пенсионерам плановой индексации выплат в марте на фоне агрессии РФ
Шмыгаль рассказал, что будет с пенсиями в марте
Шмыгаль рассказал, что будет с пенсиями в марте / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже в марте 2022 года пенсионеров ждет масштабное повышение выплат, но на границе нарастает военная угроза со стороны РФ и украинцы боятся, что плановая индексация будет сорвана.

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О том, что будет с обещанным повышением пенсий рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

Премьер заверил, что ситуация с выплатами под контролем и повышение будет произведено вовремя. По словам Шмыгаля, украинцы получат повышенные пенсии уже в марте.

Глава правительства отметил, что у Нацбанка достаточно резервов, чтобы курс гривни оставался стабильным, а бюджет в январе был перевыполнен более чем на 10 млрд грн.

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"Информационное давление и эскалация у наших границ влияют на экономический фон, но ситуация остается стабильной и контролируемой", – заявил глава Кабмина.

Индексация пенсий в марте

С 1 марта 2022 году пенсии украинских пенсионеров будут проиндексированы на 14%, однако попадут в список тех, кому повысят выплаты не все.

Предусматривается повышение таких пенсий:

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  • военнослужащим (в среднем на 705 грн);
  • страховых пенсий, назначенных до 2019 года (в среднем 500 грн, а минимум 100 грн);
  • минимальных пенсий для лиц с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС и другие пенсии, назначенные ликвидаторам трагедии (в среднем на 400 грн).

Однако даже те, кто не попал в список, получат доплату к пенсии в размере 135 грн.

"Сегодня" также писали, когда ждать следующую пенсионную гарантию, и рассказывали, как изменятся пенсии украинцев старше 65 лет.

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