Без паспорта за кордоном: що робити, якщо втратили документи в іншій країні

Коротко про алгоритм дій при втраті документів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців після повномасштабного вторгнення РФ змушені були виїхати за кордон у пошуках тимчасового прихистку, тож для них наявність закордонного паспорта важлива, як ніколи.

Інколи все ж трапляються неприємності, й документи можна загубити. Редакція "Сьогодні" пропонує план дій для таких ситуацій.

Реклама

Насамперед потрібно одразу звернутися до місцевої поліції та написати заяву про втрачений документ.

Другий крок – звернутися до представництва України за кордоном, де консул має видати документ на заміну закордонного паспорта.

Державна міграційна служба та міністерства закордонних і внутрішніх справ України 29 червня мають запустити експеримент для громадян за межами країни, тож паспорти можна буде відновлювати у підрозділі державного підприємства "Документ". Перелік країн, де ця послуга доступна, опублікують на сайті ДМС.

Реклама

Самостійний пошук

Можна також спробувати знайти втрачені документи. У країнах Європи є різноманітні міські та державні бюро знахідок. Наприклад, у Відні є офіційне бюро знахідок зі спеціалізованим сайтом, де щодня публікують фото з інформацією про знайдену річ.

Аналогічні послуги доступні на онлайн-сторінках міста чи в соцмережах (мовою країни, де ви перебуваєте).

Інколи таку опцію виконує посольство, до прикладу, Консульський підрозділ Посольства України в Австрії часто публікує відповідну інформацію у фейсбуці.

Реклама

Відновлення документів під час війни

Трапляється й таке, що паспорт було втрачено в Україні, зокрема через бойові дії. Для українців є чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях:

подати заяву до найближчого відділка поліції;

звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або територіального органу Державної міграційної служби (ДМС);

також можна звернутися у центри державного підприємства "Документ".

Оформити нову ID-картку може кожен громадянин України, якому виповнилося 14 років. А ось отримати паспорт-книжечку вдасться лише через суд.

В умовах воєнного стану є деякі нюанси щодо строків оформлення паспортів. Поки що оформити паспорт громадянина України в терміновому порядку неможливо. Замість нього можна використовувати електронні документи в застосунку "Дія", закордонний паспорт або водійське посвідчення.

"Сьогодні" раніше писали, що українці зможуть оформляти документи за кордоном, а також розповідали, яку послугу запустили для підприємців у державному мобільному застосунку.