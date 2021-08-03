Без черги в банках і на кордоні. Зеленський дав добро на соцгарантії для людей з інвалідністю

Глава держави підписав закон про розширення підтримки для дітей і дорослих з інвалідністю; документ ще не набув чинності

Зеленський підписав закон про соцзахист українців з інвалідністю / Фото: Pixabay, president.gov.ua

Українці з інвалідністю, в тому числі діти, отримають додаткові соціальні гаранті . Зокрема, їхнє право на обслуговування без черги в касах магазинів і банків, а також інших місцях, де надають послуги, тепер закріплено законодавчо. Крім того, дорослих і дітей з інвалідністю будуть швидше пропускати через кордон, а деякі з них зможуть отримати додаткову реабілітаційну допомогу.

Про це йдеться в законі, який 3 серпня підписав президент Володимир Зеленський. Документ був прийнятий у Верховній Раді в другому читанні ще 15 липня. Закон набуде чинності з дня, наступного за вдень офіційного опублікування тексту документа.

Як змінювався статус законопроекту № 4113

Що прописано в законі

Люди з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує, мають право на першочергове обслуговування в будь-яких касах, а також на всіх підприємствах, в установах і організаціях, що надають послуги населенню.

Люди з інвалідністю, які їдуть на лікування, особи з інвалідністю I групи і особи, які їх супроводжують, мають право на пріоритетне проходження пунктів пропуску через державний кордон України та контрольних пунктів в'їзду / виїзду на тимчасово окупованих територіях (не частіше одного разу на тиждень в одну сторону).

Дорослі та діти з інвалідністю зможуть отримати реабілітаційну допомогу за рахунок адміністративно-господарських санкцій та пені, які надійшли до державного бюджету і використовуються Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю.

Крім того, в Україні підвищили пенсії по інвалідності для 31 тисячі людей. Так, Кабінет міністрів увів доплати до пенсій для осіб з інвалідністю першої групи. Доплачувати будуть тим, хто отримує менше 2200 гривень. Сума доплати – стільки, скільки не вистачає до 2200 гривень.

Допомога розширюють не тільки для осіб з інвалідністю, а й для дітей з важкими захворюваннями в цілому. Закон про нові виплати для таких дітей схвалили на початку 2021 року, але він стане чинним тільки з 2022 року.

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