Без очереди в банках и на границе. Зеленский дал добро на соцгарантии для людей с инвалидностью

Глава государства подписал закон о расширении поддержки для детей и взрослых с инвалидностью; документ еще не вступил в силу

Зеленский подписал закон о соцзащите украинцев с инвалидностью / Фото: Pixabay, president.gov.ua

Украинцы с инвалидностью, в том числе дети, получат дополнительные социальные гарантии. В частности, их право на обслуживание без очереди в кассах магазинов и банков, а также других местах, где предоставляют услуги, теперь закреплено законодательно. Кроме того, взрослых и детей с инвалидностью будут быстрее пропускать через границу, а некоторые из них смогут получить дополнительную реабилитационную помощь.

Речь об этом идет в законе, который 3 августа подписал президент Владимир Зеленский. Документ был принят в Верховной Раде во втором чтении еще 15 июля. Закон вступит в силу со дня, следующего за днем официальной публикации текста документа.

Как менялся статус законопроекта № 4113

Что прописано в законе

Люди с инвалидностью и те, кто их сопровождает, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Люди с инвалидностью, которые едут на лечение, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, которые поступили в государственный бюджет и используются Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

Кроме того, в Украине повысили пенсии по инвалидности для 31 тысячи человек. Так, Кабинет министров ввел доплаты к пенсиям для лиц с инвалидностью первой группы. Доплачивать будут тем, кто получает меньше 2200 гривен. Сумма доплаты – столько, сколько не хватает до 2200 гривен.

Помощь расширяют не только для лиц с инвалидностью, но и для детей с тяжелыми заболеваниями в целом. Закон о новых пособиях для таких детей приняли в начала 2021 года, но вступит в силу он только с 2022 года.

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