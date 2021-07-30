Без іноземних інвесторів і кредита МВФ – яким буде курс долара в серпні

Чи довго курс протримається на позначках нижче 27 грн

Долар стабілізується / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Всупереч прогнозам багатьох економістів, курс долара в липні все ж подолав позначку в 27 грн в бік зниження. І поки ніщо не говорить про те, що тенденція найближчим часом може змінитися.

Сайт "Сьогодні" розпитав експертів, яким буде курс долара у серпні та які чинники будуть на нього впливати.

Мінус півтора відсотка за місяць

Другу половину року гривня почала з позначки 27,23 грн/дол. А протягом декількох днів ослабла до 27,41 грн. Однак після цього почався тренд на зміцнення курсу української валюти, який виявився досить стабільним і тривалим. В середині місяця долар ще намагався чинити опір. Курс знижувався повільно, спостерігалися коливання в обидва боки по 5-10 копійок. Однак з 25 липня курс різко пішов вниз, і за останній тиждень місяця гривня відвоювала у долара відразу 33 копійки (27,19 – 26,86 грн/долар).

А от внесок іноземних інвесторів у зміцнення гривні був мінімальним. Їхній інтерес до ОВДП останнім часом помітно впав. У липні купувалося набагато менше облігацій, ніж виставлялося на торги. За весь місяць їх було продано менше ніж на 20 млрд грн.

НБУ практично не втручався в ситуацію на ринку. Якщо у червні регулятор ще намагався якось стримувати ревальвацію гривні, викупивши на міжбанку 680 млн дол., то в липні його вплив був, скоріше, символічним. За весь місяць НБУ скупив трохи більше 50 млн дол.

Прогноз на серпень: тенденція збережеться?

Експерти сходяться на думці, що принаймні на початку серпня зміцнення гривні продовжиться, і долар ще буде дешевшати протягом певного часу.

"Високі ціни на зернові спонукають аграріїв продавати більше врожаю зараз, не чекаючи осені й зими. Тому вже зараз ми бачимо великі обсяги продажів валюти на ринку, навіть без нових інвестицій нерезидентів в ОВДП. Це додає підтримки курсу гривні. Тому в серпні ми будемо спостерігати збереження цієї тенденції, яка посилиться ще і квартальними податковими платежами в середині місяця", – прогнозує старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Старший фінансовий аналітик группи ICU Тарас Котович. Фото: Facebook

Він вважає дуже ймовірним, що в серпні курс гривні буде коливатися переважно в межах коридору 26,5-27 грн/дол . Але ближче до вересня вже наблизиться до 27 грн.

"Однак, якщо нерезиденти повернуться на ринок з новими інвестиціями у гривневі облігації, курс може посилитися до 26,5 грн за долар і навіть нижче", – вважає Тарас Котович.

Економічний експерт Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ", також схиляється до того, що в серпні гривня продовжить зміцнюватися.

"Доларовий потік в Україну посилюється. Сприятливі для нашої економіки світові ціни на експортну продукцію (руда, чорні метали, агропродукція), грошові перекази працівників, що зростають, очікуваний рекордний урожай ... Навіть фактична відмова МВФ надати черговий транш ~ 700 млн доларів до вересня – перестала турбувати гравців валютного ринку ... Гривня швидко зміцнюється. Нацбанк не захотів утримувати курс долара вище знакової позначки 27 грн. Сьогодні на міжбанку вже 26,85 грн/дол.", – констатує експерт.

Тарас Козак, президент інвестиційної групи "Універ" / Фото: Facebook

Він вважає, що в найближчі місяці курс долара буде коливатися в діапазоні 26,5 – 27,5 грн за долар. При цьому в основному він буде перебувати ближче до нижньої межі коридору.

"Проти більш істотного посилення гривні буде грати Мінфін (оскільки впадуть доходи бюджету) і традиційно впливові експортери", – вважає Тарас Козак.

А от керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній не виключає, що в недалекому майбутньому тренд може змінитися на протилежний.

"Українська валюта отримала новий імпульс до зростання в кінці липня, незважаючи на періоди нервозності світових ринків і розвиток зростання доларом. Імпульс зростання в гривні оновився після підвищення ключової ставки НБУ на 50 пунктів, до 8% в кінці минулого тижня. В результаті євро опустився до 32 (мінімум за 12 місяців), а долар сповз нижче 27 (до рівнів місячної давності). Однак посилюються побоювання, що ринки можуть опинитися поблизу поворотної точки, яка визначить тренд валютного ринку на наступні місяці. Поки ринкам вдається намацувати причини для покупок у вигляді сильних квартальних звітностей компаній і високих очікувань від економіки, яка на піку форми. Але здебільшого сила покупців базується на очікуваннях, що інфляція – тимчасове явище, а ФРС не буде поспішати зі згортанням підтримки. Якщо ж найближчим днями або тижнями ми почуємо від ФРС про згортання заходів підтримки, на ринках може запуститися повноцінна корекція, і валютний ринок кинеться в бік долара. В цьому випадку зміцнення гривні може перерватися, швидко відправивши її до 28 грн за долар і 33 грн за євро, – прогнозує Володимир Позній.

Економічний експерт Володимир Позній

Він вважає саме такий сценарій найбільш імовірним. Однак допускає, що може спрацювати і альтернативний.

"Альтернативний сценарій – це подальший розвиток тенденцій минулих місяців на акуратний зростання гривні з тягою ринків в керрі-трейд (гру на різниці процентних ставок). В цьому випадку USD/UAH знизиться до 26,5 грн, а EUR / UAH – до 31,4 грн ", – прогнозує він.

Як повідомляв раніше сайт "Сьогодні", НБУ погіршив прогноз інфляції на 2021 рік.

Також ми писали про те, що українська гривня недооцінена на 57,7%. Судячи з "індексом бігмака", курс сьогодні має становити 11,5 грн за долар.