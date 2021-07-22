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Долар і євро впали в ціні після рішення НБУ – офіційний курс

22 липня 2021 16:12

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 23 липня

Гривня укріпилася проти долара та євро

Гривня укріпилася проти долара та євро / Фото: Pixabay

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 23 липня:

22.0723.07Зміна
1 долар США27,24 грн27,19 грн - 0,05
1 євро32,06 грн32,03 грн - 0,03
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У порівнянні зі значеннями 22 липня курс долара знизився на п'ять копійок. У попередній банківський день "зелений" підвищився на дві копійки. Зміцнення гривні може бути пов'язано з рішенням НБУ підвищити облікову ставку – це робить більш вигідним вкладення нерезидентів в українські держоблігації.

За тиждень – з 16 по 23 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 10 копійок.

Курс євро впав на три копійки – рівно на стільки ж, наскільки виріс вдень раніше. Євровалюта знову наблизилася до психологічної позначки в 32 гривні та залишається в районі річних мінімумів.

В тренді
Долар і євро подорожчали – курс валют НБУ
Доллар підріс
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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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