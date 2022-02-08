Безкоштовні смартфони для пенсіонерів – коли записуватись у чергу

У Мінцифрі повідомили подробиці нової програми / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Міністр цифрової трансформації повідомив, що запис вакцинованих людей віком від 60 років на отримання смартфона розпочнеться у квітні 2022 року.

Про це він розповів на брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

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Коли почнеться сама видача пристроїв, ще невідомо. За словами Федорова, це залежить від терміну виготовлення пристроїв і буде анонсовано пізніше.

Єдине, що уточнив міністр, це те, що більшу частину нового проєкту планується запустити протягом цього року.

Федоров не відповів на запитання про джерело фінансування і сказав, що поки що невідомо, які саме пристрої отримають українці.

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Нова програма для пенсіонерів

Видачу смартфонів та ще й із пільговим пакетом послуг анонсував президент Володимир Зеленський під час Diia Summit.

За його словами, програма створена для того, щоб усі люди старше 60 років змогли отримати такий самий доступ до інтернету та технологій, як і молодше покоління.

Програма ще не має назви й Зеленський запропонував вибрати її всім разом. Для цього потрібно проголосувати за допомогою нової функції "Опитування" у додатку "Дія".

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Щоб це зробити, оновіть додаток до останньої версії та зайдіть у меню "Послуги". Прогортайте сторінку до кінця й оберіть розділ "Опитування".

Пропонують такі варіанти відповідей: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон".

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