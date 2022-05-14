Бензину залишилось на 5 днів, дизелю на 3: чим заправлятимуться українці

В Україну у травні завозитимуть більше пального / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бензинова криза в Україні все ще триває. Пального вистачає не всім, а ціни зростають. Після постачання Україні озброєння, постачання бензину є другим за важливістю.

Про це під час засідання уряду заявила міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона також додала, що дефіцит пального намагаються вирішити, і Україна отримає велику поставку до кінця травня.

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Скільки зараз запасів, і скільки тонн пального завезуть у травні

За оцінками міністерки, запасів бензину вистачить поки на 5 днів, а дизелю – на 3. Черги на заправках зникнуть тоді, коли запасів вистачатиме на 15 днів, як це було за нормальних умов.

Водночас Україна вже домовилася, що до кінця травня будуть поставки 350-360 тис. тонн пального з різних логістичних маршрутів.

Свириденко зазначила, що в середньому українці зараз використовують 13 тис. тонн пального на день. При цьому добовий імпорт поки був менший, і у травні він зросте до 11-12 тис. тонн.

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"Ми домовилися про реверс трубопроводом з Угорщини. Була досягнута домовленість про те, що 35 тис. тонн на місяць ми будемо отримувати як держава. Є можливість збільшення цього обсягу до 50 тис. тонн", – сказала Свириденко.

Крім того, "Нафтогаз" тепер укладає контракти на закупівлю пального за кордоном. Як зазначила міністерка, головні постачальники пального у ЄС не були готові до зростання попиту від України. Тому з ними проводилися переговори, аби вони переорієнтувалися на український ринок.

Також у порівнянні з березнем імпорт збільшився.

"Якщо ми в березні завозили 35 тис. тонн залізницею, у травні очікуємо, що це буде 180 тис. тонн. Автомобільним транспортом збільшили завезення в 15 разів. Якщо ми в березні завозили лише п'ять, у травні плануємо не менше 85. Річковим транспортом – збільшення в п'ять разів", – розповіла Свириденко.

Пального все ще не вистачатиме на всіх

Як розповів експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, за півтора-два місяці знову почне зростати попит на пальне через сільгоспвиробників та збирання врожаю.

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"Громадянам слід бути свідомими. Треба заощаджувати. Наразі не на часі якісь непотрібні поїздки. Слід "прикручувати" хотілки, більше користуватися громадським транспортом або нікуди не їхати", – зазначив він.

Косянчук закликає пустити більше палива на потреби армії, яка зараз для країни найважливіша, а також для співробітників ДСНС, критичної інфраструктури, медиків та тих, хто евакуює населення.

"Сьогодні" також розповідали, де за літр автогазу просять 40 гривень, та писали, що буде з цінами на АЗС після завезення в Україну американського та європейського пального.