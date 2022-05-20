Бензин, про який всі говорять: що таке М95, де його шукати й за скільки купити

Розповідаємо про те, що таке трендовий М95 і де його знайти / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

В умовах дефіциту пального українці все більше цікавляться альтернативами звичним дизелю, бензину А-92 та А-95. Однією з них є Mustang 95, відомий також як бензин М95. Інформацію про нього активно шукають в мережі.

Редакція "Сьогодні" розповідає, що таке Mustang 95, де продають популярний в трендах М95 в Україні та скільки він коштує.

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Нова технологія

Mustang – це елітний вид бензину, який продають не всюди в Україні. Грубо кажучи, це покращений А-95, до якого додали присадки для покращення роботи двигуна. Оскільки це преміальний вид пального, раніше на нього ставили ціну вищу, за звичайний А-95.

Особливість Mustang 95 полягає в новій технології очищення, що сприяє кращій роботі двигуна. Бензин М95 розробили спільно з німецьким хімічним концерном BASF. Цей вид бензину відповідає стандарту Євро 4. Mustang 95 поставляють із нафтопереробних заводів Румунії, Греції, Литви Польщі.

Властивості М95

Виробники заявляють, що серед додаткових технологічних властивостей М95, головна – це захист деталей двигуна від утворення нагару.

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Окрім цього, спеціалісти розповідають про підвищену ефективність згорання пального, захист від корозії, знижений рівень шкідливих викидів та зменшення витрат пального.

Де й за скільки продають?

Mustang 95 в Україні продають лише у мережі автозаправних станцій WOG. Впізнати його можна за спеціальним маркером. Зелений колір означає, що бензин справжній. Якщо його змішати з чимось іншим, колір зникне.

Станом на 20 травня на АЗС по Україні його продають по 52 грн/л. Купити можна через фірмовий додаток, за умови наявності картки лояльності PRIDE.

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Ціни на WOG

Аналоги на інших АЗС

Водночас водії порівнюють М95 із пальним Pulls 95 та Ventus 95 в інших мережах. Оновлений Pulls 95 продають на заправках OKKO по 52 грн/л.

Бензин Ventus 95 реалізують в мережі KLO – це нафтопродукт литовського заводу Оrlen. Поставки надходять з Румунії, Польщі та Молдови.

Можемо платити по 100 грн за літр?

Раніше редакція "Сьогодні" розпитала заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева про те, чого очікувати на ринку пального найближчим часом. Експерт переконаний, що держава зробила гірше для українців, коли скасувала регулювання цін.

За його словами, тепер трейдерів нічого не стримує і ціна за пальне може бути будь-якою, навіть 100 грн/л. Вони не сплачують податків, крім 7% ПДВ, ніхто не контролює ані ціну, ані якість, ані безпечність продукції.

Цінова конкуренція на ринку також відсутня. Зараз оператори везуть ресурс фактично з одного джерела – через західний кордон. Спекуляцій, торгівлі поза касовими апаратами й різноманітних схем на ринку також побільшає.

З огляду на дефіцит пального, зростання цін слід очікувати не лише на АЗС, а й взагалі скрізь. Насамперед це стосується сфери громадського транспорту й продуктів першої необхідності, які напряму залежать від перевезень та пального.

Вчергове Україні подала руку допомоги сусідня Польща, яка пообіцяла передати зі своїх запасів 25 тис. тонн бензину. Перші поставки почнуть надходити з 23 травня. Дізнайтеся, які нові схеми почали діяти на заправках на тлі дефіциту пального.