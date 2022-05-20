Бензинова лихоманка атакує Україну: методи лікування та терміни одужання

Без нагнітання шукаємо "світло в кінці заправки" і коротко розповідаємо, коли закінчиться бензо-бум. Не панікуємо! Заправляємось… терпінням та позитивом.

Пропонуємо інформаційну вакцину від бензинової лихоманки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Нові правила на АЗС привели до того, що ринок палива почав божеволіти. Українські водії в паніці, всі нервові та готові роздерти один одного на заправках.

З широко витріщеними очима люди розмітають навіть найдорожче паливо, у тому числі і бензин М95. (Нижче – Довідка про те, що воно таке).

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Поки не пізно, рекомендуємо прийняти нашу інформаційну вакцину, інакше бензинова лихоманка доб'є ваші останні нерви

Доза 1. Думки на АЗС

Перш ніж дізнатися правду про терміни повернення пального в Україну, розслабтеся та постарайтеся посміхнутися, представивши себе на місці водія, який залишив цей коментар, стоячи в черзі на АЗС:

Типові думки українця, котрий стоїть у черзі на заправці.

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Якщо це вас не посміхнуло, подивіться, як активізувалися бензинові шахраї і не попадайтеся на їх смішні хитрощі:

Забавна схема бензинового "розводняку" у Телеграмі.

Доза 2. Правда про наявність бензину на заправках та ціни

Наші журналісти опитали з десяток експертів з приводу бензинової кризи. Майже всі впевнені: до кінця місяця (травня!) бензин повернеться майже на всі АЗС, а черги стануть помітно меншими. Стабілізується ж ситуація у липні, коли налагодиться нова логістика.

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Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн – мабуть, найавторитетніший експерт з палива в Україні – пояснює ситуацію так:

Трейдери законтрактували необхідні ресурси, але не можуть довезти їх із європейських портів, НПЗ, нафтобаз в Україну. Питання вирішується. Ті ж поляки дивуються нашим темпам, але все одно потрібен час. Місяця два...

Експерти прогнозують, що найближчим часом, коли на ринку все ще спостерігатиметься дефіцит палива (до кінця травня), вартість літра бензину та дизеля коливатиметься в діапазоні 55-70 грн за літр. З червня ціни поступово підуть вниз.

А ось так думають українці. Проголосували 15 850 чоловік.

Бустерна доза. Природа відновлюється

Давайте шукати плюси навіть у кризах. І головний із них – перед носом, який уже не вдихає аромати вихлопних газів!

Чим менше бензину – тим менше машин на дорогах – тим чистіше повітря, яким дихають наші діти... Природа відновлюється завдяки бензиновій кризі! (Тут має бути смайлик. Уявіть його).

Довідка "Сьогодні"

Що таке бензин М95

Для тих, хто дочитав, маленький інтелектуальний бонус – знання. Зараз у гуглі один із найпопулярніших запитів: "що таке бензин М95". Пояснюємо!

Це елітний вид бензину – Mustang. Його продає одна із заправних мереж. Є й аналоги в інших мережах – Pulls 95 та Ventus. По суті, це покращений А-95 за рахунок спеціальних присадок, які покращують роботу двигуна. На цей бензин можна було ставити ціну вище, ніж на звичайний А95.

Не панікуємо! Все буде Україна!