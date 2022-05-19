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Допоможе подолати бензинову кризу? Польща дасть пальне Україні

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 травня, 02:47
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Бензин постачатимуть в нашу країну вже з наступного тижня
Україна отримає бензин від Польщі/Фото: колаж: "Сьогодні"
Україна отримає бензин від Польщі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна отримає від Польщі 25 тисяч тонн бензину з польських запасів. Пальне почне надходити вже з наступного тижня.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко в ході зустрічі з польською міністеркою клімату і навколишнього середовища Ганною Москвою.

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Свириденко зазначила, що до повномасштабної війни 97% палива в Україну поставлялося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті. Крім того, російські окупанти знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Міністерка економіки також зазначила, що в рамках допомоги з Польщі в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Ці ресурси Україна почне отримувати з наступного тижня.

Міністерка клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва зазначила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону з транспортування палива. Вона додала, що такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.

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Скасування регулювання цін на пальне

17 травня міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що цінове регулювання ринку пального з боку держави припинили, щоб оператори мали змогу наситити його необхідним ресурсом.

За її словами, ціни на пальне по Україні не перевищуватимуть 58 грн за літр дизпального, і 52 грн за літр бензину. Свириденко сподівається, що АЗС не зловживатимуть ситуацією.

А от Сергій Куюн вважає інакше. Він упевнений, думка, що АЗС нібито притримують запаси бензину і чекають на підвищення ціни – хибна.

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Проблеми набагато глибші, оскільки пального імпортують значно менше, ніж нам потрібно, що і є причиною дефіциту.

За словами директора консалтингової групи А-95, держава має контролювати спекулянтів і не давати їм ставити надто високі ціни під час кризи.

Раніше ми писали, які схеми вигадали злочинці під час бензинової кризи, і розповідали, що відбувається з цінами на АЗС.

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