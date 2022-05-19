Допоможе подолати бензинову кризу? Польща дасть пальне Україні

Бензин постачатимуть в нашу країну вже з наступного тижня

Україна отримає бензин від Польщі/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна отримає від Польщі 25 тисяч тонн бензину з польських запасів. Пальне почне надходити вже з наступного тижня.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко в ході зустрічі з польською міністеркою клімату і навколишнього середовища Ганною Москвою.

Реклама

Свириденко зазначила, що до повномасштабної війни 97% палива в Україну поставлялося з Росії та Білорусі. Сьогодні ці напрямки закриті. Крім того, російські окупанти знищили Кременчуцький НПЗ, через що в Україні відчувається дефіцит палива.

Міністерка економіки також зазначила, що в рамках допомоги з Польщі в Україну буде відправлено 25 тисяч тонн бензину, щоб збалансувати ринок пального. Ці ресурси Україна почне отримувати з наступного тижня.

Міністерка клімату і навколишнього середовища Польщі Ганна Москва зазначила, що ведеться робота зі збільшення пропускної спроможності польсько-українського кордону з транспортування палива. Вона додала, що такої гарної співпраці між польськими та українськими паливними компаніями ще не було.

Реклама

Скасування регулювання цін на пальне

17 травня міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що цінове регулювання ринку пального з боку держави припинили, щоб оператори мали змогу наситити його необхідним ресурсом.

За її словами, ціни на пальне по Україні не перевищуватимуть 58 грн за літр дизпального, і 52 грн за літр бензину. Свириденко сподівається, що АЗС не зловживатимуть ситуацією.

А от Сергій Куюн вважає інакше. Він упевнений, думка, що АЗС нібито притримують запаси бензину і чекають на підвищення ціни – хибна.

Реклама

Проблеми набагато глибші, оскільки пального імпортують значно менше, ніж нам потрібно, що і є причиною дефіциту.

За словами директора консалтингової групи А-95, держава має контролювати спекулянтів і не давати їм ставити надто високі ціни під час кризи.

Раніше ми писали, які схеми вигадали злочинці під час бензинової кризи, і розповідали, що відбувається з цінами на АЗС.