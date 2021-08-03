Бензин та дизель знову дорожчають – що відбувається на ринку пального

Експерти обіцяють зростання цін на газ і розходяться у прогнозах по бензину і ДП

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Головною темою на українському ринку пального залишаються ціни на скраплений автомобільний газ . Таких цін історія ще не знала – літр LPG вже коштує в середньому 0,63 долара при ціні літра бензину А-95 – 1,13 долара. Ціни в доларах, а не в гривнях взяті не просто так – 10 років тому літр А-95 коштував 1,26 долара, а літр автогазу – 0,38 долара, порівняно з бензином більш ніж втричі. Не дарма автовласники масово переобладнали бензинові автомобілі на газ.

У грошах різниця виглядає ще значніше – в серпні 2011 року газ коштував приблизно 3 гривні за літр, зараз – майже 17. Нині літр газ дешевше літра бензину всього на 80% (у 0,8 раз), або на 13 гривень.

Про те, що буде з цінами на пальне цього тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Кабмін не публікував нові граничні рекомендовані ціни на бензини і ДП , тому вартість цих нафтопродуктів за тиждень практично не змінилася. Моніторинг ринку виявив невелике подорожчання, в межах 5 коп. / л, бо ряд мереж економ-сегмента продовжили піднімати ціни, що не досягали граничних. Нагадаємо, ціна будь-якого бензину, крім преміального, не може перевищувати 31,64 грн / л, ДП – 29,65 грн.

В результаті середня ціна А-92 досягла 29,30 грн / л (+3 коп. / л), А-95 – 30,24 грн / л (+4 коп. / л), ДТ – 28,44 грн / л (+5 коп. / л). Однак по регіонах картина вийшла строката. На бензин ціни не змінилися в половині областей, у двох знизилися на 1-2 коп. / л, а ось у Харківській і Донецькій областях було зростання на 15-20 коп. /л. Причому Харківщина – регіон, де пальне – одне найдешевших по Україні, Донбас – регіон, де ціни одні з найвищих, дорожче тільки в сусідній Луганській області.

Ціни на ДП зросли помітніше, в більшості областей у межах 8-15 коп. / л, що можна пояснити підвищенням попиту на солярку в зв'язку з активізацією збиральних робіт. Найбільше зростання цін на дизель у Закарпатті: на 19 коп. / л.

Найвищі ціни на всі види нафтопродуктів в Луганській області: А-92 тут коштує 30,77 грн / л, А-95 – 31,78 грн / л, ДП – 29,48 грн / л, автогаз – 17,25 грн / л.

Найнижчі ціни на бензини в Сумській області: А-92 коштує 28,25 грн / л, А-95 – 29,24 грн / л, на ДП – в Миколаївській: 27,93 грн / л.

Автогаз продовжив дорожчати, але набагато повільніше, ніж за останні два тижні. Найбільше зростання – в Луганській області, до 17,25 грн / л (+25 коп.), найменше – в Тернопільській – на 7 коп. / л (до 16,84 грн / л). У більшості регіонів ціни підвищилися на 13-19 коп. / л. Мінімальна вартість газу – в Києві – 16,66 грн / л.

Розкид цін не змінився по бензинах, зменшився по ДП і збільшився по автогазу. По А-92 розкид становить 8,9% (2,52 грн / л), по А-95 – 8,7% (2,54 грн / л), по дизелю – 5,5% (1,55 грн / л), було 6,5%, по автогазу – 3,5% (0,59 грн / л), було 3,3%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,30 грн / л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,24 грн / л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,44 грн / л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 16,88 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Геннадій Рябцев говорить, що ціни на бензин і ДП трохи підвищилися через їх зростання в мережах нижнього цінового сегмента.

"Ціни пального у них помітно нижче граничних цін, рекомендованих Кабміном, тому невеликі мережі скористалися ситуацією і на 30-50 коп. / л підвищили ціни", – уточнив експерт.

Сергій Куюн говорить, що під кінець липня був подоланий ресурсний дискомфорт по всіх марках світлих нафтопродуктів, обумовлений збігом форс-мажорних обставин з поставками відразу по декількох напрямках: білоруському, російському, морському.

"У серпень ринок входить у хорошому тонусі, з підвищеним внутрішнім виробництвом, яке створює страховку на випадок нових форс-мажорів, – заявив Сергій Куюн. – Нормалізація поставок пального повинна призвести до охолодження цін на оптовому ринку, які протягом останньої декади знаходяться на високому рівні ".

Автогаз на минулому тижні дорожчав, але темпами вдвічі нижчими, ніж раніше.

Артем Куюн повідомив, що середня ціна газу 2 серпня досягла рекордних 16,88 грн / л. Зокрема, в мережі SOCAR продукт подорожчав на 30 коп. /л, до 17,78 грн / л. На АЗС KLO і "Рур груп" на 20 коп. / л, до 17,19 грн / л і 17,09 грн / л. Мережі "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, Mango Фактор ", Marshal," Авантаж 7 "," Катрал "підвищили ціни в межах 5-20 коп. / л.

"Основним чинником подорожчання є дефіцит ресурсу, викликаний зниженням поставок найбільших зовнішніх виробників – це РФ, Білорусь, – аналізує Артем Куюн. – Тиск на ціни зробило і скорочення імпорту по морю на 25% – до 12 тис. т (весь ринок газу – понад 100 тис. т на місяць). Як правило, в минулі роки морські поставки автогазу щоліта дешевшали. Тому трейдери збільшували обсяги поставок, що додатково знижувало ціни. Нинішнього літа через зростання цін на нафту цього не сталося ".

Артем Куюн зазначив, що за липень роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн / л, або 10%.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів щодо бензину і дизпалива розходяться.

Геннадій Рябцев говорить, що середні ціни на бензин і дизель можуть ще підвищитися в межах 10 коп. / л через мережі-дискаунтери, які продовжать потроху збільшувати цінники на стелах.

У Сергія Куюна інша думка: він нагадав, що днями Кабмін опублікує нові рекомендовані ціни, які будуть нижчі попередніх.

"Вартість пального на колонках продовжує залишатися під державним регулюванням і безпосередньо залежатиме від світових котирувань, які залишаються стабільними. Лідери ринку, у яких ціни близькі до граничних, їх опустять. І цей фактор переважить можливе зростання цін у мереж-дискаунтерів ", – стверджує Сергій Куюн.

А ось автогаз буде дорожчати, оскільки потенціал зростання оптових цін (2,55 грн / л) не рекалізований у роздробі, а ресурсу на ринку – невеликий дефіцит, упевнений Артем Куюн.

"Ринок -" сухий ", тому серпень буде напруженим. У липні оптові ціни на газ зросли на 4 600 грн / т (2,55 грн / л). У порівнянні з ростом цін в роздробі, це на 1 грн більше. Так що запас для зростання цін є, в перший тиждень серпня вони підвищаться в межах 50 коп. / л ", – зазначив Артем Куюн.

На тлі зростання цін на газ його стали активніше підробляти, розбавляючи якісний продукт так званим "брудним" газом. Чим це небезпечно для двигуна автомобіля – дивіться в сюжеті.

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