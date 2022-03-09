Білорусь залишиться без євро: ЄС запроваджує нові санкції за війну в Україні

Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Євросоюз ввів санкції проти Національного банку Республіки Білорусь та заборонив надавати банкноти євро.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Реклама

Також було ухвалено рішення відключити від міжнародної системи SWIFT "Білагропромбанк", банк "Дабрабут" та Банк розвитку Республіки Білорусь.

Крім цього, санкції передбачають заборону операцій Центральним банком Білорусі, пов'язаних з управлінням резервами чи активами, а також надання державного фінансування для торгівлі та інвестицій.

Санкції проти Центробанку РФ

Раніше аналогічні санкції проти Центробанку запровадили ЄС та Сполучені Штати. Таким чином, більшість резервів Центробанку виявилася заблокованою і це сильно вдарило по курсу рубля.

Реклама

Раніше Центробанк підтримував рубль завдяки цим резервам, а тепер валюта відправилася у "вільне плавання".

Санкції проти Центробанку ввела навіть Японія, яка до цього не вдавалася до таких кроків.

"Сьогодні" також писали, що відбувається з рублем на біржі, і розповідали, за скільки росіянам продають долари.