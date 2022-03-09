Білорусь залишиться без євро: ЄС запроваджує нові санкції за війну в Україні

Євросоюз ухвалив новий пакет санкцій проти Білорусі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Євросоюз ввів санкції проти Національного банку Республіки Білорусь та заборонив надавати банкноти євро.
Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Також було ухвалено рішення відключити від міжнародної системи SWIFT "Білагропромбанк", банк "Дабрабут" та Банк розвитку Республіки Білорусь.
Крім цього, санкції передбачають заборону операцій Центральним банком Білорусі, пов'язаних з управлінням резервами чи активами, а також надання державного фінансування для торгівлі та інвестицій.
Санкції проти Центробанку РФ
Раніше аналогічні санкції проти Центробанку запровадили ЄС та Сполучені Штати. Таким чином, більшість резервів Центробанку виявилася заблокованою і це сильно вдарило по курсу рубля.
Раніше Центробанк підтримував рубль завдяки цим резервам, а тепер валюта відправилася у "вільне плавання".
Санкції проти Центробанку ввела навіть Японія, яка до цього не вдавалася до таких кроків.
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