Беларусь останется без евро: ЕС вводит новые санкции за войну в Украине

Евросоюз принял новый пакет санкций против Беларуси / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Евросоюз ввел санкции против Национального банка Республики Беларусь и запретил предоставлять банкноты евро.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Также было принято решение отключить от международной системы SWIFT "Белагропромбанк", банк "Дабрабыт" и Банк развития Республики Беларусь.
Кроме этого, санкции предусматривают запрет операций Центральным банком Беларуси, связанных с управлением резервами или активами, а также предоставление государственного финансирования для торговли и инвестиций.
Санкции против Центробанка РФ
Ранее аналогичные санкции против Центробанка ввели ЕС и Соединенные Штаты. Таким образом, большая часть резервов Центробанка оказалась заблокированной и это сильно ударило по курсу рубля.
Ранее Центробанк поддерживал рубль благодаря этим резервам, а теперь валюта отправилась в "свободное плаванье".
Санкции против Центробанка ввела даже Япония, которая до этого не прибегала к таким шагам.
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