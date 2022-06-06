Банки виставили новий курс – скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ

Курс долара у банках знову змінився / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Популярні українські банки встановили новий курс долара у понеділок, 6 червня.

Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Реклама

Курс американської валюти у фінустановах виглядає так:

ПриватБанк – 34,9/35,7 грн/дол;

Ощадбанк – 34.5/35.7 грн/дол;

Укрексімбанк – 34/35,4 грн/дол;

Райффайзен Банк – 35/36 грн/дол;

ПУМБ – 35,2/35,9 грн/дол;

Укргазбанк – 34,5/35,4 грн/дол.

Що відбувається на валютному ринку?

Як розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 25% і цим кроком регулятор має на меті:

захистити доходи та заощадження громадян у гривнях;

збільшити привабливість активів у національній валюті;

знизити тиск на неї на валютному ринку.

"У результаті це дозволить Нацбанку забезпечувати курсову стабільність та стримувати інфляційні процеси під час збройного конфлікту. Не виключено, що регулятор буде змушений і надалі підвищувати облікову ставку", – каже експерт.

Наприклад, у 2015 році її показник досягав 30%, хоча макроекономічна ситуація була набагато кращою.

Реклама

Негативне сальдо активних операцій НБУ на міжбанку склало 3,35 млрд. доларів США.

З початку активних бойових дій комерційних банків торгують безпосередньо з регулятором. За останні 3 місяці Нацбанк продав їм 7,33 млрд. доларів США. Якщо ця тенденція продовжиться, резерви НБУ незабаром будуть вичерпані. Нині вони є запорукою макроекономічної стабільності.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США опустилася нижче рівня 35,5 грн, а євро послабився до позначки 37,5 грн, проте довго в такому режимі економіка функціонувати не зможе.

Реклама

Це означає, що НБУ незабаром буде змушений запустити повноцінну роботу міжбанку.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з курсом долара цього тижня й розповідали, що відбувається із американською валютою на чорному ринку.