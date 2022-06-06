Банки выставили новый курс – сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ

Курс доллара в банках снова изменился / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Популярные украинские банки установили новый курс доллара в понедельник, 6 июня.
Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".
Курс американской валюты в финучреждениях выглядит так:
- ПриватБанк – 34,9/35,7 грн/долл;
- Ощадбанк – 34.5/35.7 грн/долл;
- Укрэксимбанк – 34/35,4 грн/долл;
- Райффайзен Банк – 35/36 грн/долл;
- ПУМБ – 35,2/35,9 грн/долл;
- Укргазбанк – 34,5/35,4 грн/долл.
Что происходит на валютном рынке?
Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 25% и этим шагом регулятор преследует цели:
- защитить доходы и сбережения граждан в гривнах;
- увеличить привлекательность активов в национальной валюте;
- снизить давление на нее на валютном рынке.
"В итоге это позволит Нацбанку обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время вооруженного конфликта. Не исключено, что регулятор будет вынужден и далее повышать учетную ставку", – говорит эксперт.
Например, в 2015 году ее показатель достигал 30%, хотя макроэкономическая ситуация была намного лучше.
Отрицательное сальдо активных операций НБУ на межбанке составило 3,35 млрд долларов США.
С момента начала активных боевых действий коммерческие банки торгуют напрямую с регулятором. За последние 3 месяца Нацбанк продал им 7,33 млрд долларов США. Если эта тенденция продолжится, резервы НБУ вскоре будут исчерпаны. Сейчас они являются залогом макроэкономической стабильности.
На наличном валютном рынке гривна к доллару США опустилась ниже уровня 35,5 грн, а евро ослаб к отметке в 37,5 грн, однако долго в таком режиме экономика функционировать не сможет.
Это означает, что НБУ вскоре будет вынужден запустить полноценную работу межбанка.
"Сегодня" ранее писали, что будет с курсом доллара на этой неделе и рассказывали, что происходит с американской валютой на черном рынке.