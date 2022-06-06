Банки выставили новый курс – сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и ПУМБ

Курс доллара в банках снова изменился / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Популярные украинские банки установили новый курс доллара в понедельник, 6 июня.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

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Курс американской валюты в финучреждениях выглядит так:

ПриватБанк – 34,9/35,7 грн/долл;

Ощадбанк – 34.5/35.7 грн/долл;

Укрэксимбанк – 34/35,4 грн/долл;

Райффайзен Банк – 35/36 грн/долл;

ПУМБ – 35,2/35,9 грн/долл;

Укргазбанк – 34,5/35,4 грн/долл.

Что происходит на валютном рынке?

Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 25% и этим шагом регулятор преследует цели:

защитить доходы и сбережения граждан в гривнах;

увеличить привлекательность активов в национальной валюте;

снизить давление на нее на валютном рынке.

"В итоге это позволит Нацбанку обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время вооруженного конфликта. Не исключено, что регулятор будет вынужден и далее повышать учетную ставку", – говорит эксперт.

Например, в 2015 году ее показатель достигал 30%, хотя макроэкономическая ситуация была намного лучше.

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Отрицательное сальдо активных операций НБУ на межбанке составило 3,35 млрд долларов США.

С момента начала активных боевых действий коммерческие банки торгуют напрямую с регулятором. За последние 3 месяца Нацбанк продал им 7,33 млрд долларов США. Если эта тенденция продолжится, резервы НБУ вскоре будут исчерпаны. Сейчас они являются залогом макроэкономической стабильности.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США опустилась ниже уровня 35,5 грн, а евро ослаб к отметке в 37,5 грн, однако долго в таком режиме экономика функционировать не сможет.

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Это означает, что НБУ вскоре будет вынужден запустить полноценную работу межбанка.

"Сегодня" ранее писали, что будет с курсом доллара на этой неделе и рассказывали, что происходит с американской валютой на черном рынке.