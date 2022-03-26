Банки в Україні змінюють правила: скільки тепер відшкодовуватимуть вкладникам

Клієнти українських банків будуть убезпечені від втрати своїх вкладів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Незабаром в Україні зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів. Суму відшкодувань на час війни збільшать до 100%.

Про це йдеться в законопроєкті №5542-1, створеному за ініціативою президента та рекомендованому до ухвалення комітетом Верховної Ради з фінансових питань.

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Раніше максимальна сума гарантування вкладу становила 200 тис. грн, а якщо громадянин мав на депозиті більше грошей, вони просто зникали. Однак згідно з нововведеннями українці зможуть під час війни повернути всі свої гроші, якщо їхній банк раптом збанкрутує.

Сума компенсації в період воєнного стану не матиме жодних обмежень, навіть якщо на рахунку в громадянина виявиться мільйон.

Одразу ж після завершення війни максимальну суму компенсації збільшать удвічі в порівнянні з довоєнним періодом. Вона становитиме вже не 200 тис грн, а 400 тис грн. Остаточною ж метою уряду на цей рік є підвищення суми гарантування вкладів до 600 тис. грн, яке вже призначили на 1 січня 2023 року.

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Нагадаємо, що законопроєкт №5542-1 Верховна Рада підтримала у першому читанні ще на засіданні 30 червня 2021 року. Він, зокрема, передбачає також приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів. Це було одним із структурних маяків у Меморандумі з МВФ.

Як повідомляє пресслужба НБУ, Нацбанк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підтримують ініціативу президента Володимира Зеленського щодо запровадження 100% гарантії держави на депозити населення.

Нацбанк змінив правила кредитування на час війни

На час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

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Окрім цього, українцям спишуть неустойки (штраф, пеня) та інші платежі за споживчі кредити, нараховані з 24 лютого 2022 року (включно), за прострочення виконання своїх боргових зобов'язань.

Раніше ми писали, в яких місцях не можна зберігати кредитні картки, а також розповідали, кому в Україні дозволили брати кредити без відсотків.