Банки оновили курс валют: скільки коштує долар у ПриватБанку, Ощадбанку і Monobank

Скільки коштує долар станом на 13 березня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни Російської Федерації проти України Національний банк України встановив фіксований рівень курсу долара. Проте вітчизняні банки все ще визначають власний курс.

Розповідаємо, який курс валют встановили найпопулярніші банки в Україні станом на 13 березня.

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Отже, зафіксований курс долара від НБУ становить 29,25 грн, а євро – 33,17 грн.

Згідно з даними на сайті Міністерства фінансів, банки встановили такий курс:

ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (купівля/продаж);

Monobank – 29,25/30,25 грн (картковий курс);

Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн;

Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн (картковий курс).

Водночас курс євро у банках такий:

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ПриватБанк – 31,95/32,55 грн (купівля/продаж);

Monobank – 32,00/33,00 грн (картковий курс);

Альфа-Банк – 31,80/33,20 грн;

Райффайзен Банк – 31,85/32,20 грн;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн (картковий курс).

Що буде з курсом долара наступного тижня

"Сьогодні" вже писали про те, що прогнозують експерти на тиждень з 13 по 20 березня у разі продовження бойових дій.

Експерти кажуть, що складати прогноз курсу долара і євро в умовах війни взагалі немає сенсу. Причина в тому, що спекулянти діятимуть за власною волею, яку важко передбачити, і користуватися ситуацією на повну. Крім того, експерти пояснили, що буде з курсом після війни.

Ми також писали, чим відрізняються обмеження для клієнтів ПриватБанку та резидентів інших банків.