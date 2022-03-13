Банки обновили курс валют: сколько стоит доллар в ПриватБанке, Ощадбанке и Monobank

Сколько стоит доллар по состоянию на 13 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны Российской Федерации против Украины Национальный банк Украины установил фиксированный уровень курса доллара. Однако отечественные банки все еще определяют собственный курс.

Рассказываем, какой курс валют установили самые популярные банки в Украине на 13 марта.

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Зафиксированный курс доллара от НБУ составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн.

Согласно данным на сайте Министерства финансов, банки установили следующий курс:

ПриватБанк – 29,25/29,54 грн (покупка/продажа);

Monobank – 29,25/30,25 грн (карточный курс);

Альфа-Банк – 29,25/30,50 грн;

Райффайзен Банк – 29,25/29,54 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн (карточный курс).

В то же время курс евро в банках такой:

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ПриватБанк – 31,95/32,55 грн (покупка/продажа);

Monobank – 32,00/33,00 грн (карточный курс);

Альфа-Банк – 31,80/33,20 грн;

Райффайзен Банк – 31,85/32,20 грн.;

Ощадбанк – 33,17/35,17 грн (карточный курс).

Что будет с курсом доллара на следующей неделе

"Сегодня" уже писали о том, что прогнозируют эксперты на неделю с 13 по 20 марта в случае продолжения боевых действий.

Эксперты говорят, что составлять прогноз курса доллара и евро в условиях войны вообще нет смысла. Причина в том, что спекулянты будут действовать по собственной воле, которую трудно предсказать, и пользоваться ситуацией по полной. Кроме того, эксперты объяснили, что будет с курсом после войны.

Мы также писали, чем отличаются ограничения для клиентов ПриватБанка и резидентов других банков.