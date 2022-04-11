Банки борги не пробачають: що робити українцям з іпотекою та іншими кредитами під час війни

Проблему іпотеки потрібно буде вирішувати на рівні законодавства, але після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На час війни банки розблокували всі кредитні картки, а українці отримали змогу без перешкод користуватися позиковими коштами, зокрема й кредитними лімітами. Нацбанк порадив банкам запровадити кредитні канікули, тож частина з них автоматично дозволила клієнтам не сплачувати борг впродовж певного часу.

Однак кожен банк ухвалює рішення самостійно й домовлятися про кредитні канікули більшості клієнтів довелось окремо. Редакція "Сьогодні" дізнавалася, яка ситуація зі сплатою боргів в Україні зараз.

Реклама

Антикризовий закон

Від 17 березня в Україні набрав чинності спеціальний антикризовий закон. Він мав суттєво полегшити життя людей, які мали кредити в банках – іпотеку, автокредити, готівкові кредити чи кредитні картки.

Для українців алгоритм був досить чіткий:

у період дії воєнного стану та у 30-денний строк після його припинення чи скасування споживач не несе відповідальності перед банком за протермінування виплав, і це не впливає на кредитну історію;

штраф, пеню чи інші платежі через протермінування сплати по кредиту здійснювати не потрібно;

штрафні платежі, нараховані після 24 лютого 2022 року, підлягали списанню;

банкам заборонили збільшувати відсоткову ставку за користування кредитом через невиконання клієнтом зобов’язань за договором;

скасування відсотків за користування кредитними коштами не передбачалося.

Борги не зникнуть

Як розповів "Сьогодні" президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, громадяни мають пам’ятати, що після війни чи після скасування кредитних канікул, борги доведеться сплатити в будь-якому випадку. На період воєнного стану банки лише дали відтермінування, але не прощення позики.

Реклама

Від початку війни банки одразу пішли назустріч своїм клієнтам. Спрацювала єдність всіх українців. Втім не всі вони можуть отримати від НБУ фінансову підтримку-рефінансування. Відтак далі триматися на плаву доводиться завдяки власним зусиллям: виконувати не тільки кредитні програми, а й обов'язки по депозитах. Нацбанк, як регулятор ринку, не може змушувати банки продовжувати для клієнтів кредитні канікули. Банківська система готова до шоків ще з 2014 року, але за кредитами треба намагатися платити. Раджу, людям які мають зараз дохід розраховуватись з банками без затримок, – наголосив Дубас.

Нещодавно ПриватБанк, і monobank, а за ними й ще кілька банків оголосили, що вже з квітня будуть нараховувати кредитну ставку на заборгованість, адже працювати в збиток далі не можуть. Щоправда, поки вона буде вдвічі меншою, ніж становила до війни:

ПриватБанк нараховуватиме 1,7% кредитної ставки на залишок коштів;

monobank – 1,6%.

Потреби переселенців

Жодних штрафних санкцій до клієнтів не застосовуватимуть. А ось кредити на дрібні потреби банки не дають – такі програми заморозили ще від початку війни. Тож взяти в борг на покупку, наприклад, побутової техніки українці не можуть. Щоправда, для багатьох біженців така послуга була б доречною саме зараз.

Гострим для багатьох переселенців залишається проблема з іпотечним кредитом. Від снарядів окупантів постраждали тисячі будинків по всій Україні. Власники зруйнованих квартир, взятих під іпотеку, мізкують, чи виплачувати житловий кредит.

Реклама

Юристи зазначають, що навіть якщо будинок розбомбили, виплата кредиту продовжується. Необхідно юридично припинити іпотеку шляхом державної реєстрації у встановленому законодавством порядку. Тоді справа має перейти в руки страхової компанії.

Тобто, у разі бомбардування вашої оселі, яку ви купували в іпотеку, ви маєте право на компенсацію від страхової компанії. Й так розрахуватись з банком.

Юристка Тетяна Козаченко розповіла "Сьогодні", що страхові компанії працюють при банках. І якщо вони повинні повернути людині гроші, і мають можливість це зробити, вони це зроблять.

Нікуди обов'язок людини повернути кредит в банк не зникає. Якщо страхова компанія повинна компенсувати за знищення майна гроші напряму банку, тоді зрозуміло. Тоді в цій частині гроші будуть повернені безпосередньо банку, – зауважила Козаченко.

Напрацювання механізмів

Проблему іпотеки у постраждалих від російської окупації містах потрібно буде вирішувати на рівні законодавства вже після війни, зазначають юристи. Ініціативи мають дозволить списання або реструктуризацію цих кредитів. Зараз Нацбанк працює над подібним механізмом, але воліє повернутися до цього вже після закінчення воєнного стану.

За словами голови НБУ Кирила Шевченка, якщо людина втратила житло як предмет застави за іпотекою, не можна застосовувати загальний підхід і залишати її наодинці з тими проблемами.

Наразі ж українці можуть подати заявку на відшкодування пошкодженого або втраченого майна через війну через "Дію" – уже надійшло понад 66 тис. звернень. Мовиться про:

приватні садибні, дачні чи садові будинки;

квартири;

інші житлові приміщення (на які зареєстровано окреме право власності, а не у складі будинку).

Для того, щоб подати заявку, авторизуйтесь та зайдіть у меню "Послуги", там виберіть розділ "Пошкоджене майно". Після цього необхідно заповнити заявку, де потрібно вказати дані про об'єкт, фото та відео ушкоджень та контакти людини, яка звертається.

Раніше ми розповідали про те, як бізнесу сплачувати менші податки та втриматись на плаву під час війни. Дізнаватейся також, як держава планує компенсувати українцям їхні зруйновані квартири.