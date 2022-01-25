Банк знає про вас все: за що можуть зменшити або заблокувати кредитний ліміт

Скільки зберігається ваша кредитна історія / Фото: Колаж: Сьогодні

Кредитна картка – звичайна частина життя багатьох українців. Це зручний спосіб розплатитися за бажану річ, а потім швидко повернути борг. Однак такі картки мають обмеження – кредитний ліміт.

Інколи, банк може знизити кредитний ліміт або взагалі відібрати таку можливість. "Сьогодні" розібрались, чому так стається і готові розповісти вам.

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Усі українські банки встановлюють своїм клієнтам кредитний ліміт в індивідуальному порядку, шляхом збору та аналізу інформації про нього, із яких встановлюється кредитний рейтинг.

Під час перевірки важливу роль грають:

кредитна історія;

рівень доходів;

вид діяльності;

соціальний статус;

працевлаштування;

кількість людей на утриманні;

наявність інших кредитів та боргових зобов’язань;

страхування кредитного ліміту.

Кредитна історія

Чи не найбільшу роль у цьому переліку має кредитна історія. Якщо у вас нульова кредитна історія, банк запропонує вам мінімальний кредитний ліміт, оскільки ще не знає, як ви розраховуєтесь з боргами.

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Пізніше, коли ви напрацюєте собі позитивну кредитну історію, фінустанова може підняти вам ліміт.

Набагато гірше, якщо у вас погана кредитна історія, оскільки це перша причина зниження або навіть блокування кредитного ліміту.

Надурити банк дуже складно, оскільки вся ваша кредитна історія зберігається незалежними Бюро кредитних історій протягом 15 років. Саме там банки і збирають інформацію, тож навіть якщо після проблемного погашення боргу ви вирішили звернутись у іншу установу – вашу кредитну історію все одно зіпсовано.

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Наприклад ПриватБанк блокує деяким клієнтам кредитні ліміти у випадку протермінування платежів і відбілити репутацію досить складно.

Кого не люблять банки

Окрім кредитної історії, банк звертає увагу і на ваш соціальний статус. Якщо установа вважає вас мало платоспроможним, то не дасть вам кредитний ліміт або запропонує найменший.

Так, банкам "не подобаються" студенти, пенсіонери, офіційно не працевлаштовані люди, безробітні, а також ті, хто має на утриманні багато інших осіб.

Раптово знизити кредитний ліміт банк може і тоді, коли дізнається, що у вас багато інших кредитний зобов’язань і ви берете нові позики для погашення попередніх.

Банк вважає вас шахраєм

Інколи, у реєстрах трапляються помилки. Частіше це відбувається, коли інформацію там потрібно докорінно змінити.

Якщо ви змінили якісь документи, що посвідчують вашу особу, а кредитне бюро визначає вас ще за старим паспортом, банк може запідозрити вас у шахрайстві та заблокувати кредитний ліміт.

Як збільшити кредитний ліміт

Раніше ми давали декілька порад тим, хто хоче збільшити свій кредитний ліміт на картці ПриватБанку, Monobank чи Ощадбанку.

Радимо звернути увагу на максимальну допустиму суму кредитного ліміту. У Ощадбанку це 250 тисяч гривень для картки "Моя кредитка" та не більше чотирьох місячних окладів для зарплатної картки.

Максимальний розмір кредитного ліміту для власників картки Monobank – 100 тис. грн, а для картки "Універсальна", ПриватБанку – 200 тисяч.

"Сьогодні" також писали, у яких випадках банки можуть телефонувати вашим родичам і розповідали, як розпізнати найпопулярніші та найстрашніші схеми обману банківських шахраїв.