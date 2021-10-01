Банк ніяк не зреагував: у клієнта Monobank зламали акаунт та вкрали гроші з рахунку

Клієнт Monobank поскаржився на службу безпеки, яка не змогла розпізнати шахраїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт Monobank поскаржився на байдужу реакцію служби підтримку банку та погану роботу системи безпеки. Чоловік запевняє, що його особистий кабінет банку зломали та вкрали кошти.

Про це обурений чоловік залишив відгук на сайті Мінфін.

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За словами клієнта, шахраї змогли увійти до його особистого кабінету, змінивши фінансовий номер, а для цього – пройшли верифікацію, відповівши на запитання з чужого номера.

Справжньому володарю рахунку не прийшло жодного смс-повідомлення чи дзвінка від банку.

"Коли я через годину відновлював свій акаунт, також зателефонувавши з іншого номера, мене верифікувати за відеодзвінком, і жодних питань не задавали. І так двічі за день. А шахраїв також двічі за день верифікувати нібито через питання. Хто визначає спосіб верифікації і чому клієнт і шахрай верифікується двічі за однією і тією же схемою – відповіді немає, – скаржиться чоловік.

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Після цього зловмисники активували віртуальну картку, випустили додаткову картку Monobank, оформили кредит, збільшили кредитний ліміт та 17 разів провели операцію зняття коштів з банкоматів Кривого Рогу.

У відгуку клієнт зазначив, що ніколи там не був.

Але під час проведення всіх цих дивних операцій система безпеки банку ніяк не зреагувала та не пересвідчилась, що їх справді робить власник рахунку.

"Система безпеки банку ніяк не реагує, не блокує операції, не телефонує клієнтові. Ніяк. І це при тому, що за 3 роки користування моно я ні разу не знімав готівку в банкоматі і ні разу не оформляв кредит".

Обкрадений чоловік написав, що співробітники банку запевняли його, що усі операції

проводились згідно з внутрішніми інструкціями.

"Загалом відповідь банку була в тому, що всі питання мені було запропоновано, все варіанти вирішення запропоновані. А запропонували мені звернутися до поліції і навіть прислали текст звернення", – додав користувач.

Співробітники банку на цей гнівний коментар відповіли, написавши, що шкодують про цю ситуацію і написали клієнту у особистому повідомленні.

Раніше ми писали про те, що банкомати в Україні почали масово видавати користувачам підробні гроші. Замість справжніх – клієнти отримували кольорові папірці.

З'ясувалося, що в інтернеті розвернули справжню схему із продажем підробок, які не розпізнають банкомати.