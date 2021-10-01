Банк никак не отреагировал: у клиента Monobank взломали аккаунт и украли все деньги со счета

Клиент Monobank пожаловался на службу безопасности, которая не смогла распознать мошенников / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент Monobank пожаловался на равнодушную реакцию службы поддержки банка и плохую работу системы безопасности. Мужчина уверяет, что его личный кабинет банка взломали и украли деньги.

Об этом возмущенный пользователь оставил отзыв на сайте Минфин.

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По словам клиента, мошенники смогли войти в его личный кабинет, изменив финансовый номер, а для этого – прошли верификацию, ответив на вопросы с чужого номера.

Настоящему владельцу счета не пришло ни одного смс-сообщения или звонка от банка.

"Когда я через час восстанавливал свой аккаунт, также позвонив с другого номера, меня верифицировали по видеовызову, и никаких вопросов не задавали. И так 2 раза в день. А мошенников также дважды в день верифицировали якобы по вопросам. Кто определяет способ верификации и почему клиент и мошенник верифицируется дважды по одной и той же схеме – ответа нет, – жалуется мужчина.

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После этого злоумышленники активировали виртуальную карту, выпустили дополнительную карту Monobank, оформили кредит, увеличили кредитный лимит и 17 раз провели операцию снятия средств с банкоматов Кривого Рога.

В отзыве клиент отметил, что никогда там не был.

Но во время проведения всех этих странных операций система безопасности банка никак не среагировала и не убедилась, что их действительно делает владелец счета.

"Система безопасности банка никак не реагирует, не блокирует операции, не звонит клиенту. Никак. И это при том, что за 3 года пользования моно я ни разу не снимал наличные в банкомате и ни разу не оформлял кредит".

Обворованный человек написал, что сотрудники банка уверяли его, что все операции

проводились в соответствии с внутренними инструкциями.

"В целом ответ банка был в том, что все вопросы мне было предложено, все варианты решения предложены. А предложили мне обратиться в полицию и даже прислали текст обращения", – добавил пользователь.

Сотрудники банка на данный гневный комментарий ответили, написав, что жалеют об этой ситуации и ответили клиенту в личном сообщении.

Ранее мы писали о том, что банкоматы в Украине начали массово выдавать пользователям поддельные деньги. Вместо настоящих – клиенты получали цветные бумажки.

Оказалось, что в интернете развернули настоящую схему с продажей подделок, которые не распознают банкоматы.