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Банкомати видають кольорові папірці замість грошей: хто ризикує отримати фальшиві купюри (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
28 вересня, 11:00
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В Україні купити підроблені гроші пропонують чи не у всіх соціальних мережах
Банкомати видають фальшиві гроші
Банкомати видають фальшиві гроші

Фальшиві гроші масово потрапляють в обіг і вже заполонили українські банкомати. Замість справжніх гривень вони видають українцям кольорові папірці.

Як поширюють такі фальшивки і що робити, щоб самим не їх не отримати – дізналися "Сьогодні".

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Купити підроблені гроші пропонують чи не у всіх соціальних мережах. Купюри надсилають поштою і запевняють: на фальшивках є всі водяні знаки та їх приймають навіть банківські термінали. Один з таких сайтів кореспондент "Сьогодні" швидко знайшов в інтернеті. Там активно нахвалюють фальшиві гривні, мовляв, відрізнити від оригіналу неможливо.

За 3000 фальшивих гривень просять 750 справжніх. Маленькі магазини в зоні найбільшого ризику. Саме в таких люди намагаються поміняти фальшивки на справжні купюри.

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"Ці банкноти спеціально заточені під певні термінали. Тобто людина купує, наприклад за 5000 гривень 20 000 фальшивих і погашає свій кредит через термінал", – пояснює експерт з безпеки Руслан Болгов.

А це означає, що будь-хто може отримати фальшивку, навіть не знаючи про це. Тому що саме готівкою терміналів фінустанови заповнюють банкомати.

Банківські експерти радять, якщо зняли в банкоматі фальшиві гривні – сміливо звертайтеся до фінустанови, якому належить банкомат.

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А от користуватися такими банкнотами навмисне експерти не радять. За це в Україні загрожує покарання – до 7 років за ґратами.

Як вже писали "Сьогодні", в Україні почастішали випадки злому фінансового додатки "Приват24" – все більше жертв повідомляють про шахраїв. Серед найпоширеніших варіантів – фішинг і дзвінки.

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