Бали замість штрафів? Українських водіїв каратимуть по-новому

12 балів — позбавлення водійського посвідченння / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
В Україні хочуть ввести штрафні бали для водіїв. Відповідний законопроєкт вже зареєстровано у Верховній Раді.
Відповідно до Закону №6502, набравши 12 таких балів, водій втратить свої права.
Нагадаємо, ініціативу намагалися втілити в життя ще у 2015 році, але вона так повноцінно і не запрацювала. Зараз же нардепи хочуть покращити її та доповнити.
За що нараховуватимуться бали?
Ініціаторами законопроєкту є депутати від "Слуги народу". Вони пропонують, щоб водій, який порушує ПДР, не лише платив штраф грошима, але й отримував штрафні бали:
- 1 бал — непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без автокрісла;
- 2 бали — брудні номери, перевищення швидкості на 20 км/год та більше, проїзд на "червоний";
- 3 бали — значні порушення правил дорожнього руху, зупинка на смузі для громадського транспорту;
- 5 балів — перевищення швидкості на 50 км/год, створення аварійної ситуації.
Якщо за рік водій назбирав 12 і більше таких балів, то спеціальний уповноважений Нацполіції визнає його водійське посвідчення недійсним. А щоб повернути права, потрібно заново скласти теоретичний та практичний іспит.
Для водіїв, що отримали права менше року тому, посвідчення блокуватимуть, коли ті наберуть 8 балів.
Термін дії штрафних балів
Кожні 365 днів накопичені бали анулюються.
Водій може оскаржити в суді призупинення дії прав, але під час розгляду справи їздити йому все одно заборонено. Якщо ж порушник не дотримав цього правила і сів за кермо, то заплатить штраф у розмірі 3400 грн.
Зміни для водіїв
З 28 грудня 2021 року тим водіям, які вчилися їздити на "автоматі", забороняється керувати "механікою".
Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 22 вересня 2021 року № 1007, було введено зміни до порядку видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.
У посвідченні зʼявилася графа 12, у якій є позначка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду "78".
За наявності такої інформації у свідоцтві водії зможуть керувати авто тільки з АКП, а за її відсутності – з будь-якою. Зміни не зачеплять тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше.
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