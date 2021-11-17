Azur Air Ukraine відкриває новий рейс до моря: куди можна полетіти

Перельоти здійснюватимуть щочетверга / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська авіакомпанія Azur Air Ukraine з 25 листопада відкриває новий рейс з Одеси в Єгипет – до Марса-ель-Алама на узбережжі Червоного моря.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Реклама

"Авіакомпанія Azur Air Ukraine запускає 25 листопада регулярні перельоти за маршрутом "Одеса – Марса-ель-Алам". Щотижневі рейси триватимуть усю зимову навігацію – до 24 березня 2022 року", – зазначили в компанії.

Перельоти здійснюватимуть щочетверга – о 13 год 10 хв, а прибуття до Марса-ель-Алам – о 16 год 55 хв. А з аеропорту Марса-ель-Алам літак вилітатиме о о 8 год 25 хв, а прибуватиме до Одеси – о 12 год 10 хв.

Авіакомпанія здійснюватиме рейси лайнером Boeing 737-800.

Реклама

Нові рейси з України

Air Ocean Airlines запускає внутрішні рейси – літаки літатимуть із Києва до Чернівців, Львова та Запоріжжя, а також зі Львова до Харкова.

Розклад рейсів Air Ocean Airlines:

Київ-Запоріжжя, з 21 листопада, щоденно;

Київ-Львів, з 22 листопада, щоденно;

Київ-Чернівці, з 28 листопада, понеділок, вівторок, п'ятниця;

Харків-Львів, з 12 грудня, четвер, неділя.

А ірландський лоукостер Ryanair з 2 січня 2022 року відкриває два нові міжнародні маршрути зі Львова та Херсона. Йдеться про рейси Львів – Братислава (Словаччина) та Херсон – Відень (Австрія).

Реклама

З 27 березня 2022 року Ryanair, також, відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції. Рейси виконуватимуться двічі на тиждень по четвергах та неділях.