Автомобілі зникнуть? Чому і на який транспорт масово переходять українці

Українці переходять на "зелений" транспорт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні вже кілька місяців триває бензинова криза. Ціни на пальне значно зросли, а на деяких АЗС навіть не можна знайти бензину чи автогазу. На тлі таких змін в Україні зріс попит на альтернативні види транспорту.

Аналітики OLX розповіли "Сьогодні", що саме тепер купують українці.

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Попит на "зелені" види транспорту зріс у кілька разів

Статистика Укравтопрому показує, що у травні 2022 року в Україні зареєстрували майже на 67% більше електромобілів, ніж у тому ж місяці 2021 року.

Про це свідчить і статистика щодо попиту на цей вид транспорту, яку отримали аналітики. Згідно з даними, у травні цього року попит на "зелені" види транспорту в Україні збільшився так:

на електромобілі зріс попит у 7 разів;

зріс попит у 7 разів; на електросамокати і гіроскутери збільшилась активність покупців утричі;

і збільшилась активність покупців утричі; на купівлю електроскутерів попит зріс у 4,7 раза.

"Відповідно до попиту зросла і пропозиція. Так, якщо ще наприкінці квітня продавці пропонували 226 електрокарів і 114 гібридів, то в травні кількість таких оголошень зросла майже в 3,6 і 4,7 раза відповідно", – йдеться у повідомленні.

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Щодо того, які саме марки обирають люди, інформація така: найбільше відгуків на оголошення було на "зелену" марку Opel (на один електрокар майже 11 потенційних покупців). Також лідерами є Renault та Nissan.

Де найбільше цікавляться таким транспортом

"Згідно з травневими показниками, "бум" на альтернативний електротранспорт (мотоцикли, самокати та скутери) стався в передостанній тиждень травня (з 23.05 до 29.05), а найбільше цікавилися пропозиціями на Київщині, Одещині та Львівщині", – пояснили експерти.

Кількість відгуків на оголошення по датах і областях / Фото: olx.ua

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Найбільше людей у категорії "Мото" цікавила покупка електросамокатів та гіроскутерів. Великий попит, зокрема, є у Київській області.

Де найбільше купують електроскутери / Фото: olx.ua

Так само Київщина є лідером у попиті на електроскутери. А от найбільше охочих купити електромотоцикл – в Одеській області.

Розмитнити електрокари стане легше

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Кабмін пропонує звільнити від оподаткування автомобілі з електричними двигунами, зокрема гібридні.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, відповідний законопроєкт уже внесено до Верховної Ради.

"У рамках Українського зеленого курсу – це і турбота про нашу екологію, і чистіше повітря", – зауважив чиновник.

Ми також детально пояснювали, як українцям розмитнити та зареєструвати автомобіль з допомогою "Дії". Читайте також, скільки коштує пальне у різних країнах на тлі того, що ціни досягають історичних максимумів.